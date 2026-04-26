78分から途中出場した松木。（C）Getty Images

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　松木玖生が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のサウサンプトンは現地４月25日、FAカップの準決勝でプレミアリーグのマンチェスター・シティと聖地ウェンブリーで激突。１−２の逆転負けを喫してファイナル進出を逃した。

　チームは敗れたものの、この試合で松木が躍動。78分から負傷した左SBのウェリントンに代わって同ポジションで緊急出場すると、その１分後に先制点をアシストしてみせる。前線に駆け上がって敵陣ペナルティエリア手前の左でボールをもらい、素早く横に繋ぐ。これを受けたフィン・アザズが鮮やかなミドルシュートを突き刺した。

　22歳の日本人は他にも、１−１で迎えた83分にダイレクトシュートで相手ゴールを脅かせば、１−２となった後半アディショナルタイムにカウンターを受けた場面ではゴールライン上で相手のシュートをブロックするなど攻守に奮闘した。
 
　そんな松木のパフォーマンスにSNS上では「すごい存在感だった」「代表呼ばれないかな「マジで規格外すぎる」「プレミアでやれるよ」「脅威」「調子上げまくってる」「見ない間にすごい成長してた」といった声が上がっている。

　世界屈指のビッグクラブを相手に小さくないインパクトを残した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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