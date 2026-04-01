フェルミン＆ラッシュフォード弾のバルセロナ、ヘタフェ撃破でレアルと11pt差に！…連覇に大きく近づく9連勝

✨✨✨完璧なショートカウンター✨✨✨



ペドリの針を通すようなスルーパス💫



完璧な動き出しから #フェルミン・ロペス が

ネットを揺らす🥅



前半終了間際にアウェイチームが先制👏



🏆 ラ・リーガ第32節

⚔️ ヘタフェ v バルセロナ

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