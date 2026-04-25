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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

キャッシュレス決済が主流になりましたが、財布なしだと不便な場面もあるもの。

「Pocko」は、最低限必要なものだけをスマートに持ち歩きたい、という思いを叶えてくれる超ミニ財布です。

3in1の高い収納力がありながら、限界までコンパクトさを追求。イタリアンレザーで上品さもある「Pocko」の魅力を紹介します。

手のひらサイズにすべてが収まる「3in1」設計

「Pocko」の最大の魅力は、コンパクトさと収納力を兼ね備えていることです。

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サイズはW11.5cm×H8.5cm×D1.0cmとスリム。

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一方収納面は、財布として現金を入れられるほか、カードケースとキーケースの役割も兼ています。

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お札は三つ折りにすれば収納可能。現金のみのお店に遭遇した際も安心なミニ財布としての機能は万全です。

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コインの収納は財布の内側に。仕切り付きのポケットがあり、硬貨をサイズごとに分けて収納可能。支払い時にもたつかずにサッと小銭を取り出せます。

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コイン収納部分のすぐそばにはキーリングを搭載。家の鍵などをしっかり固定して収納できるため、カバンの中で鍵が迷子になるストレスから解放してくれます。

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カードポケットは財布外側に配置。3つのカードポケットがあり、よく使うクレジットカードやICカードを入れておけば、ファスナーを開けることなくサッと取り出せます。

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改札やレジでのタッチ決済もスムーズに行えるので、カードケースとしてのアクセスも良好です。

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重さはわずか47g。ジャケットにもミニバッグにも

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これだけの機能を備えながら、本体の重量はわずか約47g。ジャケットの内ポケットや流行りのミニバッグに入れてもシルエットを崩しません。

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ちょっとした買い物やランチ、ジム、さらには旅行時のサブウォレットなど、身軽に動きたいあらゆるシーンで活躍してくれそうですね。

イタリアンレザーのエイジングも楽しみ

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素材にもこだわっている 「Pocko」は、世界中で愛される牛革のイタリアンレザーを贅沢に使用しています。

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型崩れしにくく丈夫で、発色が良いのが特長。使い込むほどにツヤが増し、色合いが深まっていく経年変化を楽しめるため、使うたびに自分だけのアイテムとして愛着が湧いてくるはずです。

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カラーバリエーションは、ビジネスにもカジュアルにも合わせやすい「ネイビー」「ブラック」「バーガンディ」「ブラウン」の4色が展開されています。

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Source: CoSTORY