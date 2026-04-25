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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

時刻を知るだけならスマートフォンで十分だとわかっています。それでも腕に時計を装着したい、という気持ちは説明しにくいけれど確かにある。

機械式時計特有の歯車が噛み合い、テンプが刻む振動--を身近で感じたいという欲求に応えてくれる1本が「ZEROO M2 THE SUBARU」です。

「0」が貫くスケルトンの造形美

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「ZEROO M2 THE SUBARU」のデザインは文字盤の中心から外周まで、すべてが「0」というひとつの形から生まれています。

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インデックス、時分秒針のフォルム、トノー型ケースのシルエット--三要素が同じモチーフで統一されることで、視界に入ったとき不思議な整合感が生まれます。

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風防とムーブメントの間に挿入された特殊な透明ガラス板へのプリント。これが、奥行きのある立体感を作り出しているのがおわかりいただけるでしょうか。

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不要な地盤を大胆に削ぎ落としたスケルトン構造により光がムーブメントの隙間を通り抜け、内部機構の存在感を際立たせます。

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ブラックコーティングのローター（回転錘）が、繊細な輝きの中にエッジを加え、モダン・ラグジュアリーな緊張感を演出します。

Cal.ZM02が刻む、40時間の鼓動

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「ZEROO M2 THE SUBARU」に搭載されるCal.ZM02は、スイスのムーブメント製作専門企業との協業から生まれた自動巻きムーブメント。ZEROOのMシリーズとして初めてオートマチック機構を採用し、28800Hzの振動数で時を刻みます。

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パワーリザーブは約40時間を確保し、両方向巻き上げシステムによりデスクワーク中心の日常でも安定した駆動エネルギーを維持。

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裏面はシースルーバック（サファイアクリスタル）で仕上げられ、ブラックのローターが回転しゼンマイを巻き上げる様子を裏からも視認できます。

規則正しく揺れるテンプ、回転する歯車、香箱の動き--その全体が、まさに「動く工芸品」として機能している印象です。

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316Lステンレスとフッ素ゴムが守る日常

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ケースには、宝飾品や精密機器にも採用される316Lステンレススチール（サージカルステンレスとも呼ばれる素材）を使用。低炭素で金属として安定しているため高い耐久性があり、日常の摩耗にも動じません。

風防と裏蓋にはどちらもサファイアクリスタルを使用し、傷への強さと透明度を両立しています。

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ストラップは耐薬品性・耐候性に優れたフッ素ゴム素材で、しなやかなフィット感と汚れへの耐性を実現。Mシリーズ初となるDバックルは高剛性タイプで、装着時の安心感を底上げしています。

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耐水圧3ATMにより日常的な水濡れにも対応しつつ、インデックスにはSwiss Super Luminovaを採用。暗所では青い光が文字盤に浮かび、スケルトンムーブメントを幻想的に際立たせます。

造形の個性を強く出しながら、扱いの部分も堅実に組まれている。このバランスがあるからこそ、日常で付き合う時計として選びやすいのだと思います。

東京・八王子のアトリエから世界へ

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「ZEROO M2 THE SUBARU」を理解するうえでは、東京アトリエでの組み立てと2年保証も見逃せない要素です。機

械式時計は買う瞬間と同じくらいその後どう付き合うかが気になるので、サポートの体制がしっかりしている点は重要なポイント。長く安心して付き合える1本になりそうです。

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現在、期間限定で交換用ストラップ2本（ブラック・ライトブルー）がセットになっている点もさまざまな表情を使い分けながら楽しむこと前提。時刻確認以上の理由で腕時計を選びたい人に寄り添っています。

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時計を道具としてではなく「人生のアートピース」として捉えるZEROOのフィロソフィーが、この1本に宿っています。

「THE SUBARU（昴）」という名の由来など、「ZEROO M2 THE SUBARU」のさらなる情報や美しい写真の数々を、以下よりチェックしてみてください。

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Source: CoSTORY