日本のだし文化を発信する旗艦店が銀座にオープン

東京メトロ銀座駅から徒歩約5分のところにある「東京銀座 茅乃舎」。建築家・隈研吾さんがデザイン監修したという店舗は、茅葺き屋根のような趣のある外観が目印。銀座の街並みに溶け込みつつも目を引く存在感があります。

「茅乃舎」は、福岡の里山にある人気レストラン「御料理 茅乃舎」から生まれただしや調味料を扱うブランド。昆布やカツオ節などさまざまな「乾物」をブレンドした深みのある味が特徴で、看板商品の「茅乃舎だし」をはじめ、「減塩だし」や「野菜だし」など、素材本来の味わいを活かした、本格的なだしや調味料が楽しめます。

2025年11月にオープンした「東京銀座 茅乃舎」は、だしの元になる厳選素材や、日本文化の発信を目指した旗艦店。定番の商品はもちろん、「茅乃舎」の店舗で唯一、乾物の販売もしているそう。だしの原点に出合えそうで、入る前からワクワクします。



さっそく店内に入ると、外観とリンクした“和”を感じる雰囲気に癒やされます。

デザインは、「茅乃舎」の原点で、茅葺き屋根の古民家で料理が楽しめるレストラン「御料理 茅乃舎」のイメージを引き継いでいるそう。落ち着いた空間に、「茅乃舎」のルーツがさりげなく息づいています。

店内には、九州で親しまれている“焼きあご”を使った定番の「茅乃舎だし」や「野菜だし」をはじめ、銀座店限定の「特選 茅乃舎だし」などがディスプレイされています。店内の商品はすべて試飲ができるので、飲み比べて違いを楽しんでみて。

東京銀座店の目玉の乾物コーナー。ここでは全国から集めた選りすぐりの乾物を、1個から選ぶことができます。個性豊かな乾物がずらっと並び、思わず手に取ってみたくなる空間です。

だしの王道でもある鰹節や昆布のほか、「鶏節」や「おぼろ昆布」など、スーパーでは見かけないような珍しいものも。見た目からも香ばしさが伝わってくるようで、選ぶだけでもワクワク。

左から「厳選素材 名古屋だし」3780円、「厳選素材 京都だし」3996円、「厳選素材 博多だし」3780円、「厳選素材 東京だし」3780円、「厳選素材 能登だし」3996円

単品売りのほか、5つの地域の料理に合わせただし作りが楽しめるキット「茅乃舎 厳選素材 地域だし」もあるので、はじめての人も気軽に乾物に挑戦できます。ラインナップは、「博多だし」、「京都だし」、「東京だし」、「名古屋だし」、「能登だし」の5種類。それぞれ乾物の組み合わせが異なるので、気になる種類をセレクトしてみて。

2階には、茅乃舎の商品のほか、工芸品なども楽しめるフロアが。ソファもあるので、買い物の合間にゆったりとくつろぐことができます。

フロアの端には、人間国宝の職人による大鉢をはじめとした工芸品が飾られていて、空間に華を添えてくれます。店内を歩くだけでも、和の美しさにふれられる空間です。

東京銀座店限定の「特選 茅乃舎だし」をはじめとした「茅乃舎」の商品もディスプレイされているので、空間や工芸品を眺めながら買い物を楽しむのもいいですね。



選りすぐりの乾物でだしを作るぜいたくなひととき

左から「厳選素材 東京だし」3780円、「厳選素材 京都だし」3996円、「厳選素材 博多だし」3780円

今回は、乾物からだしを取れる「茅乃舎 厳選素材 地域だし」のなかから、「東京だし」、「京都だし」、「博多だし」をセレクト。入っている乾物の種類がそれぞれ異なり、東京は鰹節、京都は利尻昆布、博多はあごやどんこなど、それぞれの主要な素材を引き立てる素材を組み合わせているそう。

「東京だし」は、鰹節やカタクチイワシの香りをしっかり感じられる味わいが特徴。「京都だし」は、利尻昆布の風味に、鮪枯れ節や鰹枯れ節などがしっかりと合わさった奥深い味わいです。「博多だし」は、ほのかな甘さのなかにどんこの味がしっかりと感じられ、だしだけでも満足感があります。

今回はこのなかから、「東京だし」を使っただし作りの様子をご紹介します。キットには使用する乾物のほか、作り方やおすすめの料理レシピが記載された手順書、仕込み袋が同梱されています。特別な道具や大きな保存容器などがなくても、気軽に作れるのはうれしいですね。

厳選された乾物は、見るからにうま味がたっぷり入っていそうなビジュアル。パッケージを開けると、香ばしい乾物の香りがふわっと広がり、作るのがさらに楽しみに。

おいしいだしを取るためには、まずは乾物の下準備から。カタクチイワシの頭を取って、フライパンで弱火でから煎りします。作る前は大変そう…と思いましたが、油や水を使わずに煎るだけなので、想像よりも簡単。火を入れるとイワシの風味がふわっと広がり、思わずお腹がすいてきます。

下準備をしたら、水に入れて冷蔵庫でひと晩寝かせます。キットにはチャック付きのだし仕込み袋も入っているので、自分で大きな容器を用意する必要がないのもうれしいポイント。 じっくり浸すことで乾物のうま味が出て、奥行きのある味わいに仕上がります。

ひと晩寝かせたあとは最後の仕上げ。火にかけながら、手順に沿って残りの乾物を加えていきます。すべての乾物を入れ終えるとさらに乾物の風味が広がり、いよいよだしの完成です。

さっそくひと口いただくと、鰹節やイワシの味をしっかり感じられる奥深い味わいで、思わずもうひと口飲みたくなるおいしさ。普段の料理をぐっと格上げしてくれる、特別な一品でした。



「特選 茅乃舎だし（20個入）」3564円

「東京銀座 茅乃舎」では、乾物やキットのほか、店舗限定商品もラインナップされています。なかでも注目したいのが「特選 茅乃舎だし」。厳選されたより上質な素材を使用し、特にうま味の強い素材の配合比率を高めることで濃厚で深い味わいを追求した、ワンランク上の高級だしパックです。手軽に本格的なだしを楽しめ、贈り物にもおすすめ。

「東京銀座 茅乃舎限定 だし茶漬け うなぎ」3024円

また、贈答品としても人気の「東京銀座 茅乃舎限定 だし茶漬け うなぎ」も、ぜひ試してみたい商品のひとつ。中にはだし茶漬けの粉末とうなぎが入っていて、ご飯に乗せてお湯を注ぐだけで、ホロホロのうなぎと奥深いだしの組み合わせが楽しめます。

実際にだしを取ってみると、その奥深いおいしさをあらためて実感。じっくりだしを取る時間は、日々の暮らしに小さな豊かさを添えてくれました。素材のうま味を丁寧に引き出しただしや乾物が揃う「東京銀座 茅乃舎」で、自分にぴったりのだしを見つけてみてくださいね。



■東京銀座 茅乃舎（とうきょうぎんざ かやのや）

住所：東京都中央区銀座3-4-8

TEL：03-5915-4150

営業時間：11〜20時

定休日：無休

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Text＆Photo：森本慧（vivace）

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