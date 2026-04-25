久慈暁子、第1子抱く家族3ショット公開＆入院から帰宅時の豪華サプライズに「素敵」「愛を感じる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/25】元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が4月24日、自身のInstagramを更新。家族ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳元フジアナ「最高に幸せな」第1子抱く家族3ショット公開
久慈は「先日、無事に退院しました」と報告。「初めての出産と育児で不安もたくさんありましたが、産院の皆さまがいつも優しく寄り添ってくださり、安心して過ごすことができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と周囲への感謝をつづった。
また「そして退院の日、家に帰るとサプライズでバルーンが…」と明かし、夫でバスケットボール男子日本代表の渡邊雄太選手が用意した豪華な飾り付けの前で、生まれたばかりの第1子を抱く家族ショットを公開。「遠征続きで忙しい中、こんな素敵な準備をしてくれていて、思わず涙が」と、夫の心遣いに感動した心境を明かした。
この投稿には「退院おめでとうございます」「サプライズが素敵」「愛を感じる」「幸せな気持ちになるエピソード」「無理せず育児頑張ってください」「最高に幸せな家族写真」といったコメントが寄せられている。
久慈アナは、2022年5月に渡邊選手との結婚を発表。2026年4月13日に第1子出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳元フジアナ「最高に幸せな」第1子抱く家族3ショット公開
◆久慈暁子、家族ショット＆退院時の豪華サプライズを報告
久慈は「先日、無事に退院しました」と報告。「初めての出産と育児で不安もたくさんありましたが、産院の皆さまがいつも優しく寄り添ってくださり、安心して過ごすことができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と周囲への感謝をつづった。
◆久慈暁子の投稿に反響
この投稿には「退院おめでとうございます」「サプライズが素敵」「愛を感じる」「幸せな気持ちになるエピソード」「無理せず育児頑張ってください」「最高に幸せな家族写真」といったコメントが寄せられている。
久慈アナは、2022年5月に渡邊選手との結婚を発表。2026年4月13日に第1子出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】