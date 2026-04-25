駅で出会う京都の伝統味！ 下鴨茶寮「京都ポルタ店」

記事ポイント JR京都駅直結の京都ポルタに新店舗“鯖街道”着想の新商品を発売西京焼き弁当100円引きの記念企画 JR京都駅直結の京都ポルタに新店舗“鯖街道”着想の新商品を発売西京焼き弁当100円引きの記念企画

JR京都駅直結の京都ポルタに、創業170周年を迎える下鴨茶寮の新店舗がオープン。

料亭の味を持ち帰りやすい弁当とともに、“鯖街道”の文化を映した新商品「鯖寿司の口福小箱」も登場。

下鴨茶寮「京都ポルタ店」





オープン日：2026年4月28日店舗名：京都ポルタ店（京都駅ビル2階「京銘菓・名菜処 亰」）営業時間：8:30〜21:00電話番号：070-5264-4127

京都の玄関口に構える新拠点。

日常の食事から手土産まで選びやすいラインナップをそろえ、料亭らしい丁寧な味わいを駅直結で受け取れる店舗です。

鯖寿司の口福小箱





“鯖街道”の歴史を映した新たな一品。

若狭湾で獲れた鯖が一昼夜かけて京都へ運ばれた文化を背景に、下鴨茶寮が料亭で培ってきた鯖寿司を、日常でも取り入れやすい商品として仕立てています。

しっとり締まった鯖の身と、重なり合う旨みの余韻。

繊細な仕込みで伝統の味わいを重ね、旅の道中のお弁当としても、自宅用や手土産としても選びやすい仕上がりです。

店頭受取サービス





駅利用に合わせやすい受取導線。

京都ポルタ店では、オンラインで事前予約したお弁当を店頭でスムーズに受け取れるサービスを展開し、移動前後の限られた時間にも立ち寄りやすくなっています。

オープン記念の期間限定企画も実施。

人気の「西京焼き弁当」を100円引きで用意し、新店舗を立ち寄りやすくしています。

創業170周年の料亭





安政三年創業の老舗料亭。

京都・下鴨で茶懐石の精神を受け継ぎながら、時代に寄り添う料理ともてなしを磨いてきた下鴨茶寮が、駅直結の売り場で新たな接点を広げます。

2026年5月には冷凍の「鯖寿司」もオンラインショップで販売予定。

店頭受取とあわせて、自宅でも料亭の味を取り入れやすくなる展開です。

京都駅で手に取りやすい新店舗と、土地の食文化を映した新商品の組み合わせ。

旅の途中の一箱としても、京都らしい手土産としても選びたい逸品です。

下鴨茶寮「京都ポルタ店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 下鴨茶寮の京都ポルタ店はどこにありますか？

A. JR京都駅直結の商業施設「京都ポルタ」駅ビル2階「京銘菓・名菜処 亰」にあります。

Q. 新商品「鯖寿司の口福小箱」はどんな商品ですか？

A. 京都の“鯖街道”文化に着想を得て、下鴨茶寮が料亭で提供してきた鯖寿司を日常向けに仕立てた商品です。

Q. オンラインでも購入できますか？

A. 京都ポルタ店では弁当の店頭受取予約に対応しており、2026年5月には「鯖寿司」を冷凍商品としてオンラインショップでも販売予定です。

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