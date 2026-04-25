今治vs富山 スタメン発表
[4.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第12節](アシさと)
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 梅木怜
DF 15 ガブリエル・ゴメス
DF 24 竹内悠力
DF 29 丸山大和
MF 6 梶浦勇輝
MF 17 持井響太
MF 19 古山兼悟
MF 33 笹修大
MF 77 加藤潤也
FW 44 林誠道
控え
GK 16 山本透衣
DF 3 孫大河
DF 23 イ・ヨンジュン
MF 8 駒井善成
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 25 佐藤璃樹
MF 36 久保恵音
MF 38 馬越晃
FW 10 エジガル・ジュニオ
監督
塚田雄二
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 13 深澤壯太
DF 23 西矢慎平
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 32 溝口駿
MF 33 高橋馨希
FW 39 古川真人
控え
GK 21 寺門陸
MF 17 湯之前匡央
MF 25 安光将作
MF 28 布施谷翔
MF 34 竹中元汰
MF 77 香川太朗
FW 9 吉平翼
FW 15 坪井清志郎
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 梅木怜
DF 15 ガブリエル・ゴメス
DF 24 竹内悠力
DF 29 丸山大和
MF 6 梶浦勇輝
MF 17 持井響太
MF 19 古山兼悟
MF 33 笹修大
MF 77 加藤潤也
FW 44 林誠道
控え
GK 16 山本透衣
DF 3 孫大河
DF 23 イ・ヨンジュン
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 25 佐藤璃樹
MF 36 久保恵音
MF 38 馬越晃
FW 10 エジガル・ジュニオ
監督
塚田雄二
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 13 深澤壯太
DF 23 西矢慎平
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 32 溝口駿
MF 33 高橋馨希
FW 39 古川真人
控え
GK 21 寺門陸
MF 17 湯之前匡央
MF 25 安光将作
MF 28 布施谷翔
MF 34 竹中元汰
MF 77 香川太朗
FW 9 吉平翼
FW 15 坪井清志郎
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮