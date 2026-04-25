サイコム、Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition搭載PCを受注開始 - BTOでも選べるように
サイコムは4月24日、発表されたばかりの最新プロセッサ「Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」をCPUラインナップに追加し、同日発売を開始した。対象モデルではBTOカスタマイズでも選択できるようになる。
サイコム、Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition搭載PCを受注開始 - BTOでも選べるように
強力なZen5アーキテクチャのCPUダイを2つ搭載して16コア32スレッドでの動作に対応し、両方にAMD 3D V-Cacheを組み合わせたことで最大192MBものL3キャッシュを利用できる新プロセッサを搭載したデスクトップPC製品。ゲーミングはもちろんAI、デジタルクリエイションでさらなる処理能力を発揮するという。
選択できるようになるのはゲーミングモデル「G-Master Spear X870A」、デュアル水冷 ゲーミング
モデル「G-Master Hydro Extreme X870A」「G-Master Hydro X870A」、ワークステーションの「Lepton Hydro Extreme WSX870A」「Lepton Hydro WSX870A」、スタンダードモデルの「Radiant GZ3600X870A」、プレミアムモデルの「Premium Line X870FD-A」など。
○Lepton Hydro WSX870Aにおける構成例
CPU：AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition（4.3GHz/16コア/32スレッド/TDP200W／デュアル 第2世代AMD 3D V-Cache採用）
CPUクーラー：サイコムオリジナルAsetek 624S-M2＋Noctua NF-F12 PWM×2（240mm水冷ユニット／メンテナンスフリー）
マザーボード：ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI（AMD X870chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
メモリ：64GB（32GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品／Dual Channel）
SSD：Crucial T500 CT1000T500SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
ビデオカード：サイコムオリジナル水冷仕様 Hydro LC Graphics GeForce RTX5080 16GB(Noctua NF-A12x25 ULN×2)（HDMI×1/DisplayPort×3）
LAN：有線LANオンボード
PCケース：Antec P20CE（黒）＋前面ファン（Noctua NF-A12x25 LS-PWM）＋背面ファン（Noctua NF-A12x25 PWM）
電源：Antec GSK1000 ATX3.1（1000W/80PLUS Gold／ATX3.1(PCIe5.1)ネイティブ対応電源）
OS：Microsoft Windows 11 Pro (64bit) DSP版
価格(税込/送料別)：772,090円
サイコム、Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition搭載PCを受注開始 - BTOでも選べるように
強力なZen5アーキテクチャのCPUダイを2つ搭載して16コア32スレッドでの動作に対応し、両方にAMD 3D V-Cacheを組み合わせたことで最大192MBものL3キャッシュを利用できる新プロセッサを搭載したデスクトップPC製品。ゲーミングはもちろんAI、デジタルクリエイションでさらなる処理能力を発揮するという。
モデル「G-Master Hydro Extreme X870A」「G-Master Hydro X870A」、ワークステーションの「Lepton Hydro Extreme WSX870A」「Lepton Hydro WSX870A」、スタンダードモデルの「Radiant GZ3600X870A」、プレミアムモデルの「Premium Line X870FD-A」など。
○Lepton Hydro WSX870Aにおける構成例
CPU：AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition（4.3GHz/16コア/32スレッド/TDP200W／デュアル 第2世代AMD 3D V-Cache採用）
CPUクーラー：サイコムオリジナルAsetek 624S-M2＋Noctua NF-F12 PWM×2（240mm水冷ユニット／メンテナンスフリー）
マザーボード：ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI（AMD X870chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
メモリ：64GB（32GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品／Dual Channel）
SSD：Crucial T500 CT1000T500SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
ビデオカード：サイコムオリジナル水冷仕様 Hydro LC Graphics GeForce RTX5080 16GB(Noctua NF-A12x25 ULN×2)（HDMI×1/DisplayPort×3）
LAN：有線LANオンボード
PCケース：Antec P20CE（黒）＋前面ファン（Noctua NF-A12x25 LS-PWM）＋背面ファン（Noctua NF-A12x25 PWM）
電源：Antec GSK1000 ATX3.1（1000W/80PLUS Gold／ATX3.1(PCIe5.1)ネイティブ対応電源）
OS：Microsoft Windows 11 Pro (64bit) DSP版
価格(税込/送料別)：772,090円