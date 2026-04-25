開催：2026.4.25

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 9 - 8 [タイガース]

MLBの試合が25日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとタイガースが対戦した。

レッズの先発投手はアンドルー・アボット、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。

2回表、6番 ライリー・グリーン 初球を打って右中間スタンドへのホームランでタイガース得点 CIN 0-1 DET

3回表、9番 ハビエル・バエス 4球目を打ってセンターへのホームランでタイガース得点 CIN 0-2 DET、4番 マシュー・ビアリング 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 CIN 0-4 DET

4回表、1番 ジャマイ・ジョーンズ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 CIN 0-5 DET

5回裏、2番 マシュー・マクレーン 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでレッズ得点 CIN 2-5 DET

6回裏、6番 ネート・ロー 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 3-5 DET

7回裏、2番 マシュー・マクレーン 6球目を打ってセンターへのツーランホームランでレッズ得点 CIN 5-5 DET、6番 ネート・ロー 5球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドが悪送球でレッズ得点 CIN 6-5 DET、7番 タイラー・スティーブンソン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 7-5 DET

8回表、7番 スペンサー・トーケルソン 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 CIN 7-6 DET、1番 ケリー・カーペンター 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでタイガース得点 CIN 7-8 DET

9回裏、6番 ネート・ロー 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレッズ得点 CIN 9-8 DET

試合は9対8でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのダグラス・アシュクラフトで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はタイガースのケンリー・ジャンセンで、ここまで0勝1敗6S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-25 13:02:18 更新