カメラが捉えた“バッテリー事故”の瞬間 電動車椅子が突然発火し“爆発” 犬が噛んだ「加熱式スキーグローブ」から火事に アメリカ・カナダ
アメリカ・フロリダ州で電動車椅子が爆発する瞬間がカメラに捉えられた。車椅子は突然、異音とともに発火。バッテリーが原因だとみられている。さらに、カナダでは犬が「加熱式スキーグローブ」を噛んで電池が損傷したことで、火事が起きたという。
電動車椅子が突然“爆発”
アメリカ・フロリダ州にある住宅の前で撮影されたのは、車椅子を押す女性だ。なぜか車椅子から離れ、じっと観察している様子だった。
すると車椅子が不気味な音を出し、突然発火してそのまま爆発した。
女性は驚いた様子で、「火事よ、火事よ！」と叫んでいた。
車椅子からは衝撃で塊のようなものも吹き飛んでいた。
女性が押していたのは、電動車椅子だ。爆発した原因は、そのバッテリーだとみられている。
犬が噛んだ“手袋”から出火
一方、カナダの消防局は炎に包まれる住宅の映像を公開した。
火の手があがる前、住宅の中には犬がいたが、突然、ソファから飛び降りる様子が撮影されていた。
すると煙が立ち上り、発火した。そのまま燃え広がり、火事になっていた。
原因は意外な物だった。
発火する直前の様子をよく見ると、犬は黒いものを噛んで遊んでいた。
これは「加熱式スキーグローブ」だ。中に入っていた電池が損傷し、ソファの上で発火してしまったのだ。
火は駆けつけた消防士がすぐに鎮火し、犬も無事に救出されたという。
（「イット！」 4月23日放送より）