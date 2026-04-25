カメラが捉えた“バッテリー事故”の瞬間　電動車椅子が突然発火し“爆発”　犬が噛んだ「加熱式スキーグローブ」から火事に　アメリカ・カナダ

アメリカ・フロリダ州で電動車椅子が爆発する瞬間がカメラに捉えられた。車椅子は突然、異音とともに発火。バッテリーが原因だとみられている。さらに、カナダでは犬が「加熱式スキーグローブ」を噛んで電池が損傷したことで、火事が起きたという。

電動車椅子が突然“爆発”

アメリカ・フロリダ州にある住宅の前で撮影されたのは、車椅子を押す女性だ。なぜか車椅子から離れ、じっと観察している様子だった。

すると車椅子が不気味な音を出し、突然発火してそのまま爆発した。

女性は驚いた様子で、「火事よ、火事よ！」と叫んでいた。

車椅子からは衝撃で塊のようなものも吹き飛んでいた。

女性が押していたのは、電動車椅子だ。爆発した原因は、そのバッテリーだとみられている。

犬が噛んだ“手袋”から出火

一方、カナダの消防局は炎に包まれる住宅の映像を公開した。

火の手があがる前、住宅の中には犬がいたが、突然、ソファから飛び降りる様子が撮影されていた。

すると煙が立ち上り、発火した。そのまま燃え広がり、火事になっていた。

原因は意外な物だった。

発火する直前の様子をよく見ると、犬は黒いものを噛んで遊んでいた。

これは「加熱式スキーグローブ」だ。中に入っていた電池が損傷し、ソファの上で発火してしまったのだ。

火は駆けつけた消防士がすぐに鎮火し、犬も無事に救出されたという。

（「イット！」 4月23日放送より）