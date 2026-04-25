シリーズ信州の桜物語。

この春、閉校した長野県大町市の小学校の桜。100年近く愛されてきた桜がつないだ“再会”の物語です。



北アルプスのふもと、大町市の旧大町西小学校。

グラウンドや校舎の周りを彩るソメイヨシノは、その数100本以上。

正門から続く桜のトンネルは、これまで多くの子どもたちを出迎えてきました。



池田町から（卒業生）

「ここの並木を歩いて入るのが、とっても楽しみで、懐かしくて」

大町市から

「きれいだった」

学校の再編に伴い、今年3月、153年余りの歴史に幕を下ろした旧大町西小学校。

学校の桜は昭和6年（1931年）に、地元の青年団によって植えられました。

それから95年。小学校のシンボルとして地域に愛されてきた桜。かつては、桜のもとで市民運動会も行われていました。児童と地元住民が一緒になって楽しむ「お花見昼食会」も恒例行事でした。



その桜を30年前から大切に手入れしてきたのが、歴代のPTA会長などでつくる「桜の木を守る会」です。



桜の木を守る会 北沢一人会長

「やめられないよね。これ（閉校）で終わりということにはいかないので、守っていきたいね、という話にはなっています。いろんな方が桜並木に思い出があるとおっしゃっていて、大事にしているので」



市の補助金やクラウドファンディングを活用しながら、消毒や植樹などを行い、桜を守ってきました。



4月9日。いつもより早く、花が咲き始めました。



桜を守る会メンバー

「思い出しながらやっています」



「守る会」が準備しているのは、ピンクや青の光。8年目を迎えたライトアップイベントの準備です。



桜を守る会メンバー（卒業生）

「みんな好きなんですよね、この学校が」



桜のトンネルも…。校庭の桜も…。夜の学校は幻想的な雰囲気に包まれました。ライトアップの初日には、卒業生も大勢やってきました。



中学1年生（卒業生）

「（桜は）ザ・西小みたいな感じ。中学校の桜もいいけど、1年から通っていた西小の桜がいいかなって」



旧大町西小に通っていた小学6年生

「きれいでいい桜です」



卒業生

「閉校になって人がいなくなって寂しいと思ったが、こうやって人が来る機会ができて、すごくいいなって思います」



静かな校庭で満開を迎えた桜。閉校した校庭は、市民の憩いの場に。



3人組（卒業生）

「大町で一番きれいかなと思って。こんなにきれいだから、このままずっと見ていたい」



桜が散るころ。ここに集まる人たちがいました。

桜がつないだ再会のとき―。

集まったのは、半世紀近く前の同じ時代に教壇に立っていた教職員たちです。



今井久美子さん（70）元教員

「もう45年も働いてきましたけど、こんなに美しい学校はないんですよね、桜並木がね。初任校だったということもありますし、出発点です」



再会を呼びかけたのは、この地で教員生活をスタートさせた立科町の今井久美子さん。

きっかけは、桜の記憶とともに蘇った、ある歌でした。



『ぼくらの桜並木』

（歌詞）ぼくらの通う学校は～桜並木をくぐります～春はピンクの屋根～夏はみどりのトンネルさ～



「ぼくらの桜並木」は、昭和54年（1979年）ごろ、当時教員として勤務していた勝埜由江さんが、子どもたちと作った歌とみられ、その頃、学校で歌われていました。歌詞には、四季折々の桜の情景が描かれています。

今井さん

「みなさん、やっぱり覚えていましたか？」



閉校を前に、今井さんはこの歌の存在を思い出し、当時の教職員たちと一緒に歌いたいと考えました。



今井久美子さん（70）

「なぐり書きの言葉（歌詞）が家の整理をしていたら見つかって、何度も歌っているうちに、どんどん先まで進めて歌えるようになってきたので」



歌を作った勝埜さんはすでに亡くなり、楽譜も手元にありませんでした。今井さんは知り合いの作曲家に頼み、記憶の中のメロディーを楽譜に起こして、復活させました。



この日集まったのは、当時の教職員15人。思い出話にも花が咲きます。



松本市から（元教員・82）

「朝の会のようなときに、私も子どもと歌った。懐かしくて、歌を通じて当時を思い出して、楽しいひと時になった」



松川村から（元教職員・卒業生・81）

「メロディーを聞くと、やはり頭に残っているので。私たちの子どものころは2400人もいたんですよ、この学校」

多くの人の思い出の中に刻まれている桜並木。



子どもたちの姿はなくなっても、静かに咲き誇る学校の桜は、来年の春も、その先も、思い出とともに愛され続けます。