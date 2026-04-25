イラストレーターのコリノさんの漫画「ガルガル期」がインスタグラムで1600以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

出産後の母親が、周囲にイライラしやすくなるという「ガルガル期」。出産したばかりの妻は、一緒に暮らす義父母から赤ちゃんを取り上げられてしまうことにストレスを感じていて…という内容で、読者からは「ガルガル期、共感です！」「理解のある旦那さまでうらやましい」「怒りにくいというジレンマがつらい」などの声が上がっています。

赤ちゃんを巡る攻防…ガルガル期のリアルな葛藤

コリノさんは、インスタグラムやブログ「コリノ絵日記帖」などで作品を発表しています。コリノさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「ガルガル期」を描いたきっかけを教えてください。

コリノさん「結婚して子どもが生まれてからのことについて、ブログやSNSに順を追って描いているのですが、ガルガル期のエピソードについて、『これは皆さんに共感してもらえそう』と思ったので描きました」

Q.特にどのようなときに、イライラやストレスを感じましたか。

コリノさん「私の目の前で、赤ちゃんをかわいがってくれるのはいいんです。嫌だったのは『あなた、忙しいでしょう。私が見ているから』『これ、アイロンをしておいて。さあ赤ちゃんはこっちへ行こうね〜』『お母さんにバイバイは？ バイバ〜イ』など、まるで私から赤ちゃんを切り離して取り上げるような行動をされたことが、たまらなく嫌でした」

Q.産後の「ガルガル期」は、産前よりもイライラしやすくなったり、不安な気持ちが強まったりするそうですね。

コリノさん「1人になってからよく泣いていました。月経前症候群のようにイライラして急に泣きたくなってしまって。それをホルモンのせいだと言われたら、『それだけじゃない理由があるの！』とつい怒りたくなってしまって。でもホルモンのせいだと納得すれば、少しは気分がマシになるような気がして。もうぐちゃぐちゃの感情でした」

Q.自分の気持ちを落ち着かせる方法として、何か実践していたことはありますか。

コリノさん「最初の頃は何をしてもダメでした。赤ちゃんと一緒にいないと、とにかく不安で。でも子どもが成長して、夜泣きやイヤイヤ期を迎える頃には、たまには1人でゆっくりしたいと思えるようになりました」

Q.ガルガル期に、パートナーや周囲の人に「これだけは絶対に理解してほしい」と思うことはありましたか。

コリノさん「作中のような、夫のサポートが完璧でした。仕事から帰ってきてすぐに義父母の部屋に行き、『お父さん、帰ったよ〜』と、波風を立てずに赤ちゃんを連れ戻してくれて。義父母からしたら子煩悩ないい父親に見えただろうし、私からしたらスーパーヒーローでした」

Q.漫画「ガルガル期」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

コリノさん「『とても分かります』『義母には一生ガルガル期です』など、共感のコメントをたくさんいただきました。また、『読んで涙が出ました』というコメントもあり、きっと私と同じようにつらい思いをされてきたのだろうな、とグッときました。他には、『理解あるご主人、それだけでも救われるだろうな』『旦那さまのサポートが素晴らしい』など、夫を褒めてくださるコメントもあって、うれしかったです。特に衝撃的なコメントとしては、『自分の乳を口に含ませて、“やっぱり吸わなかったわ〜”と義母に言われた』というものがあり、これには私もドン引きしました」