KID PHENOMENON、2ndアルバム『KIDS00’s』リリース決定！新録3曲を含む全12曲を収録
KID PHENOMENONが、2ndアルバム『KIDS00’s』（読み：キッズダブルオー）を6月17日にリリースする。
■米・オースティンで撮影されたフォトブックが付属する完全生産限定盤も
KID PHENOMENONは、LDH史上最大規模の才能発掘プロジェクト『iCON Z ～Dreams For Children～』から誕生し、2023年にデビュー。以降、発売した全シングルがオリコンTOP5入りを記録しており、4月1日にリリースした最新シングル「Mirror」は週間シングルランキング2位（4月13日付）を獲得。
また、Billboard Japan Hot 100（4月8日付）でも10位にチャートイン。さらに、今年3月にアメリカ・テキサス州で行われた『SXSW 2026』への出演を果たすなど次世代を担うダンス＆ボーカルグループのひとつとして、着実にその存在感を高めている。
ニューアルバム『KIDS00’s』は、2025年1月にリリースされた1stアルバム『PHENOMENON』以来、約1年5ヵ月ぶりとなるフルアルバム。
5thシングル「Sparkle Summer」以降の全シングルおよびカップリング曲に加え、新録3曲を含む全12曲を収録予定だ。
アルバムタイトルは、前作『PHENOMENON』同様にグループ名に由来しており、今年開催される『KID PHENOMENON LIVE TOUR 2026 “KIDS00’s”』とも連動。2000年代に生まれたメンバーたちが歩み始めた未来への可能性を示すネーミングとなっている。
商品は「完全生産限定盤PHOTO Ver.」「完全生産限定盤MOVIE Ver.」「通常盤」の3形態に加えて、グッズ付属の「ファンクラブ盤」の全4種。完全生産限定盤 PHOTO Ver. には、LPサイズ（約31センチ）の大判フォトブックが付属。今作のためにアメリカ・オースティンで撮影された写真を存分に楽しむことができる。
また、5月16日からフリーイベント『Purple CirKID Vol.8』を開催することも決定した。詳細はオフィシャルサイトで。
■リリース情報
2026.06.17 ON SALE
ALBUM『KIDS00’s』
■イベント情報
『Purple CirKID Vol.8』
5/16（土）東京・ららぽーと立川立飛
5/17（日）千葉・イオン幕張 グランドスクエア
5/30（土）大阪・アリオ八尾 レッドコート
5/31（日）東京・ららぽーと豊洲
6/06（土）北海道・サッポロファクトリー
6/07（日）愛知・アスナル金山
6/13（土）福岡・イオン福岡
6/14（日）埼玉・エミテラス
■【画像】『KIDS00’s』のジャケット写真
■関連リンク
フリーイベントの詳細はこちら
https://www.kidphenomenon.jp/artist/582916
KID PHENOMENON OFFICIAL SITE
https://www.kidphenomenon.jp/