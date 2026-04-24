KID PHENOMENON、2ndアルバム『KIDS00’s』リリース決定！新録3曲を含む全12曲を収録

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KID PHENOMENONが、2ndアルバム『KIDS00’s』（読み：キッズダブルオー）を6月17日にリリースする。

■米・オースティンで撮影されたフォトブックが付属する完全生産限定盤も

KID PHENOMENONは、LDH史上最大規模の才能発掘プロジェクト『iCON Z ～Dreams For Children～』から誕生し、2023年にデビュー。以降、発売した全シングルがオリコンTOP5入りを記録しており、4月1日にリリースした最新シングル「Mirror」は週間シングルランキング2位（4月13日付）を獲得。

また、Billboard Japan Hot 100（4月8日付）でも10位にチャートイン。さらに、今年3月にアメリカ・テキサス州で行われた『SXSW 2026』への出演を果たすなど次世代を担うダンス＆ボーカルグループのひとつとして、着実にその存在感を高めている。

ニューアルバム『KIDS00’s』は、2025年1月にリリースされた1stアルバム『PHENOMENON』以来、約1年5ヵ月ぶりとなるフルアルバム。

5thシングル「Sparkle Summer」以降の全シングルおよびカップリング曲に加え、新録3曲を含む全12曲を収録予定だ。

アルバムタイトルは、前作『PHENOMENON』同様にグループ名に由来しており、今年開催される『KID PHENOMENON LIVE TOUR 2026 “KIDS00’s”』とも連動。2000年代に生まれたメンバーたちが歩み始めた未来への可能性を示すネーミングとなっている。

商品は「完全生産限定盤PHOTO Ver.」「完全生産限定盤MOVIE Ver.」「通常盤」の3形態に加えて、グッズ付属の「ファンクラブ盤」の全4種。完全生産限定盤 PHOTO Ver. には、LPサイズ（約31センチ）の大判フォトブックが付属。今作のためにアメリカ・オースティンで撮影された写真を存分に楽しむことができる。

また、5月16日からフリーイベント『Purple CirKID Vol.8』を開催することも決定した。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

ALBUM『KIDS00’s』

■イベント情報

『Purple CirKID Vol.8』

5/16（土）東京・ららぽーと立川立飛

5/17（日）千葉・イオン幕張 グランドスクエア

5/30（土）大阪・アリオ八尾 レッドコート

5/31（日）東京・ららぽーと豊洲

6/06（土）北海道・サッポロファクトリー

6/07（日）愛知・アスナル金山

6/13（土）福岡・イオン福岡

6/14（日）埼玉・エミテラス

■【画像】『KIDS00’s』のジャケット写真

■関連リンク

フリーイベントの詳細はこちら

https://www.kidphenomenon.jp/artist/582916

KID PHENOMENON OFFICIAL SITE

https://www.kidphenomenon.jp/