ストリートダンス世界大会8年連続優勝のDA PUMPのKENZO（41）が24日、自身のXを更新。韓国でパスポートを紛失したものの、無事に帰国したことを報告した。また、クレジットカードの不正利用のハプニングにも遭遇していたことも明かした。

23日に「パスポートがなくなりました。韓国の良い思い出とともに日本には帰れますか」と韓国でパスポートを紛失したことを報告。続く投稿では「皆さん色々お声沢山ありがとうございます。韓国の現地の方に助けて頂きながら、警察署、そして、日本大使館に向かっております」と対応していることを明かしていた。

そして、この日、「無事帰国できました」と帰国を報告。「カードも不正利用されハプニングの連続でしたが、色々な方の支えがあり感謝です」とクレジットカードの不正利用の被害にも遭っていたことを明かし、「この渡航書は忘れられない思い出」と“帰国のための渡航書”の写真を公開。ハングル文字で「カムサハムニダ」とつづり、感謝の言葉で締めくくった。

フォロワーからは「おかえりなさい」「本当によかったです」「心配してました」「災難すぎます」「カードまでとは！」「ゆっくり休んでください」などの声が寄せられた。