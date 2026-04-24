開店前には約500人の行列 “食品強化型ドンキ” ロビン・フッドの全国1号店が愛知に｢暮らしを守り、ニーズをズバッと射抜きたい｣ あま市
食品に力を入れた「ドン・キホーテ」、「ロビン・フッド」の全国1号店が愛知県あま市にオープンしました。
【写真を見る】開店前には約500人の行列 “食品強化型ドンキ” ロビン・フッドの全国1号店が愛知に｢暮らしを守り、ニーズをズバッと射抜きたい｣ あま市
午前8時半ごろ、あま市にできた長蛇の列。みなさんが並ぶ先にあったのは「驚楽の殿堂ロビン・フッド」。「ドン・キホーテ」の運営会社による新業態で、この甚目寺店が全国初の店舗です。
（あま市から）
「朝4時半から並んだ。安くておいしいものがたくさんあれば」
「朝5時半ごろに散歩で通ったら、もう人がいたのでこれは並ぼうかと思って並んだ」
Q.椅子も持参されて…
「長期戦覚悟だから」
（一宮市から）
「愛知県で（全国1号店が）できて誇らしい、うれしい」
Q.予算は？
「ないです。買えるだけ買います。エコバックを10個くらい持ってきた」
開店前には約500人の行列が…
午前9時前にはさらに列が伸び、約500人が開店を待ちわびていました。そして…ついに！
午前9時、オープンを迎えた「ロビン・フッド」。コンセプトは「食品に力を入れたドン・キホーテ」で商品の約6割が食品です。愛知県産のイチゴが2パックで538円などウリは、なんと言っても「圧倒的な安さ」。イチゴは飛ぶように売れていきました。
（客）
「破格だと思う！イチゴは普段買わないけど、あまりの安さに手にとった。うれしいです」
さらに、こちらのチリ産の鮭の切り身は一切れ106円！
（客）
Q.何切れ購入する？
「12切れ。安いと思う。物価高だから、たくさん買わないと」
ほかにもおにぎりが1つ85円からなど、お惣菜のコスパにも力を入れています。
（PPIH 片桐三希成常務執行役員）
「物価高という厳しい環境の中で、みなさんの暮らしを守り、ニーズをズバッと射抜きたい」
“時短料理”も充実！フライパンで炒めるだけ
さらに、安さだけではなく、簡単な調理にこだわった商品開発も。こちらのガーリックチキンステーキはラップに穴をあけてレンジであたためるだけ。
フライパンで焼くだけの白身魚のバジルソテーなど、手間をかけずに楽しめるものが充実しています。
（客）
「（調理するのは）面倒。フライパンで炒めるだけで簡単なので、いいと思う」
エコバッグ10個持参していた女性は…？
開店前に並びエコバッグを10個持参していた、あま市の女性。米10キロを3袋、2パック入りのいちご2箱、卵、お徳用のウインナーなど2週間分の食料を購入！合計は3万1890円でした。
（あま市から）
「子どもが4人いて、6人家族でたまに買い物に来てドンと買う。5万くらいいくかと思ったら、3万1890円で済んだので。また来たいと思う」
「驚楽の殿堂ロビン・フッド」は、5月には、豊川市と岐阜県笠松町、6月には三重県四日市市にオープンする予定です。