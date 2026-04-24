なにわ男子・大橋和也、“主演交代”危機に大慌て 稽古中の暴露連発でプロデューサー・加藤シゲアキが脅かす「道枝呼ぶ？」
なにわ男子の大橋和也、timeleszの寺西拓人が24日、EX THEATER ARIAKEで上演される舞台『AmberS-アンバース-』初日前会見にクリエイティブプロデューサーの加藤シゲアキ（NEWS）とともに登壇した。W主演を務める2人だが後輩たちから大橋に関する暴露が次々と飛び出し、本人をタジタジにさせた。
【写真】稽古中テンパると関西弁がでてしまうことを暴露された大橋和也
4月にテレビ朝日が有明に開業した複合型エンタテインメント施設『TOKYO DREAM PARK』内にオープンする新劇場EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演として上演。永遠の若さを手に入れるという幻の琥珀の秘薬「AmberS」をめぐる、物語を描く。大橋は家族のために酒場を切り盛りする青年イヴル。寺西は、謎の多い流しのピアニスト、アランをそれぞれ演じる。
この日は猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、嶋崎斗亜（※崎＝たつさき）、川崎皇輝※崎＝たつさき）、松尾龍、 山崎玲奈※崎＝たつさき）、渡部豪太、真風涼帆、市川右團次、演出の河原雅彦が参加。
稽古中、2人の背中を常に見てきたという猪狩は「もちろんW主演で同じ重量が肩にのしかかってるんでしょうけどキャストの信頼は圧倒的にこっち」と寺西を指し、「大橋くんはきのう、最終通し（稽古）だったんですけどステージ上でテンパると関西弁が出てきちゃう…。ちょっとごめんなさい。不安です！」と正直に明かした。
これに大橋は「加藤くん、それ知らんから！」と大焦り。加藤は大橋に「ちょっと違う俳優呼ぶ？道枝（駿佑）呼ぶ？」と脅かし、大橋は「お願い！」と両手をあわせて懇願する事態に。すっかりタジタジになる大橋だったが猪狩は「（大橋は）空気担当。お二人に引っ張られながらやらせていただき、感謝です」とフォローもいれていた。
そんな大橋のムードメーカーぶりを川崎は「初めて全員が集まって、全スタッフさん、マネージャーさんもたくさんいらっしゃるなかで（一発ギャグ）“お尻プリンプリン”が始まる。空気を柔らかくしていただいて、座長の雰囲気でカンパニーの空気が変わるのは本当なんだな。カンパニーとしても、後輩としても勉強させていただいています」とポジティブに報告。
一方、寺西とは『Endless SHOCK』で共演した松尾は「寺西くんがすべてにおいて覚えるのが早すぎて。お忙しいはずなのに台本を完璧も覚えてくるので僕たちもヒヤヒヤしちゃって…手に汗を握りながら必死で覚えてる」としつつ「大橋くんはいつまでたってもセリフが入らない」とポツリ…。大爆笑を起こした。
これにはさすがの大橋も「入りますよ！」と猛抗議するも、嶋崎は「こっそりキャストのみんなで誰が1番最初にセリフ飛ばすか話してたら満場一致で大橋くんだった」と便乗。加藤が「お〜い！頼むよ！」と呆れると、本番では一度もはずしたことがないという大橋は「みなさん、楽しみにしてください」と強気でアピールしていた。
【写真】稽古中テンパると関西弁がでてしまうことを暴露された大橋和也
4月にテレビ朝日が有明に開業した複合型エンタテインメント施設『TOKYO DREAM PARK』内にオープンする新劇場EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演として上演。永遠の若さを手に入れるという幻の琥珀の秘薬「AmberS」をめぐる、物語を描く。大橋は家族のために酒場を切り盛りする青年イヴル。寺西は、謎の多い流しのピアニスト、アランをそれぞれ演じる。
稽古中、2人の背中を常に見てきたという猪狩は「もちろんW主演で同じ重量が肩にのしかかってるんでしょうけどキャストの信頼は圧倒的にこっち」と寺西を指し、「大橋くんはきのう、最終通し（稽古）だったんですけどステージ上でテンパると関西弁が出てきちゃう…。ちょっとごめんなさい。不安です！」と正直に明かした。
これに大橋は「加藤くん、それ知らんから！」と大焦り。加藤は大橋に「ちょっと違う俳優呼ぶ？道枝（駿佑）呼ぶ？」と脅かし、大橋は「お願い！」と両手をあわせて懇願する事態に。すっかりタジタジになる大橋だったが猪狩は「（大橋は）空気担当。お二人に引っ張られながらやらせていただき、感謝です」とフォローもいれていた。
そんな大橋のムードメーカーぶりを川崎は「初めて全員が集まって、全スタッフさん、マネージャーさんもたくさんいらっしゃるなかで（一発ギャグ）“お尻プリンプリン”が始まる。空気を柔らかくしていただいて、座長の雰囲気でカンパニーの空気が変わるのは本当なんだな。カンパニーとしても、後輩としても勉強させていただいています」とポジティブに報告。
一方、寺西とは『Endless SHOCK』で共演した松尾は「寺西くんがすべてにおいて覚えるのが早すぎて。お忙しいはずなのに台本を完璧も覚えてくるので僕たちもヒヤヒヤしちゃって…手に汗を握りながら必死で覚えてる」としつつ「大橋くんはいつまでたってもセリフが入らない」とポツリ…。大爆笑を起こした。
これにはさすがの大橋も「入りますよ！」と猛抗議するも、嶋崎は「こっそりキャストのみんなで誰が1番最初にセリフ飛ばすか話してたら満場一致で大橋くんだった」と便乗。加藤が「お〜い！頼むよ！」と呆れると、本番では一度もはずしたことがないという大橋は「みなさん、楽しみにしてください」と強気でアピールしていた。