¡Ú²ÃÆ£°½ºÚ¡Ûº¸ÌÜ¤¬½¼·ì¡Ö½¼·ìÃæ¤Ê¤Î¤ÇÁ´¤Æº¸Â¦¸þ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¾Ð¡× ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ç¤ÎÂÐ½èË¡
¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î²ÃÆ£Ãã¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÃÆ£°½ºÚ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÌÜ¤¬½¼·ì¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú²ÃÆ£°½ºÚ¡Ûº¸ÌÜ¤¬½¼·ì¡Ö½¼·ìÃæ¤Ê¤Î¤ÇÁ´¤Æº¸Â¦¸þ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¾Ð¡× ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ç¤ÎÂÐ½èË¡
°½ºÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤éº¸ÌÜ½¼·ì¤·¤Þ¤¯¤ê¡×¤È¡¢½ñ¤½Ð¤·¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³Ú¤·¤¯¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
¤½¤ó¤Ê°½ºÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö½¼·ìÃæ¤Ê¤Î¤ÇÁ´¤Æº¸Â¦¸þ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¾Ð¡×¤È½¼·ì¤·¤¿º¸ÌÜ¤ò¥«¥á¥é¤«¤éÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¼ýÏ¿¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿ÂÐ½èË¡¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï±¦´é¤ò½Ð¤·¡¢º¸ÌÜ¤Î½¼·ì¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¥µ¥ó¥À¥ë¤Ë²ÆÉþ¡¼¡¡¥Õ¥Ã¥È¥Í¥¤¥ë¤â¤·¤¿¤ê²Æ¤Î½àÈ÷Ëþ¥¿¥ó¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â³°¤ÏÂç±«¤ÇÈ©´¨¤¤¤Î¤Çµ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤Æé¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤â¡¢ÌÈ±Ö¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈè¤ì¤«¤é¤Î½¼·ì¤«¤â¡¡¿çÌ²¤ò½½Ê¬¤Ë¼è¤é¤Ë¤ã¡Á¤¤¤±¤ó¤Ç¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡ÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¤Ë¡×¡Ö¤ªÌÜÌÜ¤ªÂç»ö¤Ë¡¡¥Ç¥³¥ë¥ÆÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û