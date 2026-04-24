目黒蓮が片膝をついたポーズに「びっくりするほど脚長い」の声！くすみグリーンのセットアップを着こなす新鮮ビジュアルに「最高にかっこいい」「少女漫画から飛び出してきたみたい」

【写真＆動画】フェンディ2026年春夏コレクションを着こなす目黒蓮／『UOMO』表紙ビジュアル＆コメント動画

『UOMO』の公式Instagramが更新され、6月号に登場する目黒蓮（Snow Man）のアザーカットが先行公開された。

■目黒蓮、フェンディの春夏コレクションを着こなす

公開された写真で目黒は、くすみグリーンのセットアップを着用。胸元には白いフラワーモチーフがあしらわれ、やわらかな色合いの中に遊び心を感じさせる装いとなっている。

片膝をつき、ブラウンのバッグに手を添えたポージングも印象的。前髪をふんわりと下ろしたヘアスタイルと、頬に手を添えカメラを見つめるアンニュイな表情が相まって、洗練されたムードを漂わせている。

投稿によると、目黒は自身がブランドアンバサダーを務めるフェンディの2026年春夏コレクションを着こなしており、誌面では表紙に加え、ファッション特集6ページ、ロングインタビュー4ページの大ボリュームで登場する。

SNSでは「最高にかっこいい」「透明感すごい」「さすがの着こなし」「腰ほっそ」「少女漫画から飛び出してきたみたい」「とっても素敵」「見惚れちゃう」「びっくりするほど脚長い」などの反響が寄せられている。

■表紙では鮮やかなブルーニット姿も

あわせて公開されている表紙では、鮮やかなブルーのニットにピンクの襟が映えるコーディネートを披露。顔に手を添えたアップショットで、端正な顔立ちと澄んだまなざしが際立っている。

■目黒蓮「新しい一面が見せられてるんじゃないかな」

Snow Man

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