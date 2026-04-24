純烈、新曲「ありがとう」追撃盤リリース決定。カップリング曲の作詞に氣志團・綾小路 翔参戦も
純烈が、シングル「ありがとう」（D・E・Fタイプ）を6月17日にリリースすることを発表した。
本発表は、4月23日に純烈リーダー・酒井一圭がロフトプラスワンで行ったトークライブ＜しんじゅく酒井祭 〜モナキPの証言＞にてアナウンスされた。
カップリングには、Dタイプが3人、EタイプとFタイプはそれぞれ白川と後上のソロ曲が収録される。そして、Dタイプのカップリング曲の作詞を、氣志團のリーダー・綾小路 翔が手掛けることを、作詞を依頼した際の秘話と共に明かした。
また、同トークライブでは自身がプロデューサーを務めるモナキにも言及。オーディションや制作、バズるまでの流れやデビューに至るまでのことなど、初めて語る内容なども盛り沢山の内容となっている。アーカイブの配信チケットも販売しており、5月7日まで購入可能となっているので、詳しくは同配信をぜひチェックしてほしい。
◾️「ありがとう」D・E・Fタイプ
2026年6月17日 リリース
○Dタイプ：CRCN-8842/定価 \1,500（税込）
1.ありがとう
作詩：酒井一圭 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄
2.北斗七星
作詩：綾小路翔 作曲：ナカムラジュンキ (Blue Bird’s Nest) 編曲：清水武仁 (Blue Bird’s Nest)
3.ありがとう（オリジナル・カラオケ）
4.北斗七星（オリジナル・カラオケ）
○Eタイプ：CRCN-8843/定価 \1,500（税込）
1.ありがとう
作詩：酒井一圭 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄
2.桜ロード
作詩：松井五郎 作曲・編曲：ナカムラジュンキ (Blue Bird’s Nest)
歌：白川裕二郎
3.ありがとう（オリジナル・カラオケ）
4.桜ロード（オリジナル・カラオケ）
○Fタイプ：CRCN-8844/定価 \1,500（税込）
1.ありがとう
作詩：酒井一圭 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄
2.専属フォトグラファー
作詩：Mio Aoyama (Blue Bird’s Nest) 作曲：五戸 力 (Blue Bird’s Nest) 編曲：渡辺 徹 (Blue Bird’s Nest)
歌：後上翔太
3.ありがとう（オリジナル・カラオケ）
4.専属フォトグラファー（オリジナル・カラオケ）
▼A・B・Cタイプ
配信リンク：https://bio.to/arigatou
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