純烈が、シングル「ありがとう」（D・E・Fタイプ）を6月17日にリリースすることを発表した。

本発表は、4月23日に純烈リーダー・酒井一圭がロフトプラスワンで行ったトークライブ＜しんじゅく酒井祭 〜モナキPの証言＞にてアナウンスされた。

カップリングには、Dタイプが3人、EタイプとFタイプはそれぞれ白川と後上のソロ曲が収録される。そして、Dタイプのカップリング曲の作詞を、氣志團のリーダー・綾小路 翔が手掛けることを、作詞を依頼した際の秘話と共に明かした。

氣志團・綾小路 翔

また、同トークライブでは自身がプロデューサーを務めるモナキにも言及。オーディションや制作、バズるまでの流れやデビューに至るまでのことなど、初めて語る内容なども盛り沢山の内容となっている。アーカイブの配信チケットも販売しており、5月7日まで購入可能となっているので、詳しくは同配信をぜひチェックしてほしい。

◆＜しんじゅく酒井祭〜モナキPの証言＞配信チケット

◾️「ありがとう」D・E・Fタイプ

2026年6月17日 リリース ○Dタイプ：CRCN-8842/定価 \1,500（税込）

1.ありがとう

作詩：酒井一圭 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.北斗七星

作詩：綾小路翔 作曲：ナカムラジュンキ (Blue Bird’s Nest) 編曲：清水武仁 (Blue Bird’s Nest)

3.ありがとう（オリジナル・カラオケ）

4.北斗七星（オリジナル・カラオケ） ○Eタイプ：CRCN-8843/定価 \1,500（税込）

1.ありがとう

作詩：酒井一圭 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.桜ロード

作詩：松井五郎 作曲・編曲：ナカムラジュンキ (Blue Bird’s Nest)

歌：白川裕二郎

3.ありがとう（オリジナル・カラオケ）

4.桜ロード（オリジナル・カラオケ） ○Fタイプ：CRCN-8844/定価 \1,500（税込）

1.ありがとう

作詩：酒井一圭 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

2.専属フォトグラファー

作詩：Mio Aoyama (Blue Bird’s Nest) 作曲：五戸 力 (Blue Bird’s Nest) 編曲：渡辺 徹 (Blue Bird’s Nest)

歌：後上翔太

3.ありがとう（オリジナル・カラオケ）

4.専属フォトグラファー（オリジナル・カラオケ） ▼A・B・Cタイプ

配信リンク：https://bio.to/arigatou