「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１１時現在で、ソシオネクスト<6526.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場でソシオネクスは続伸している。同社は富士通<6702.T>とパナソニック ホールディングス<6752.T>の部門統合によって誕生したファブレス半導体ベンダー。米ハイテク株高を背景に東京市場でも半導体セクターに旺盛な物色が向かうなか、関連銘柄の一角として同社にも投資資金が流入しているようだ。２８日に決算発表を控えるなか、株価は底値圏から立ち上がる動きをみせている。



出所：MINKABU PRESS