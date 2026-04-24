熊本地震から4月で10年となる中、20日には三陸沖を震源とする地震が発生し、青森県で震度5強を観測しました。大きな災害がいつ、どこで発生してもおかしくない日常の中で、避難生活のストレスを減らすための備えが注目されています。

日常の備えとして、TKB（トイレ、キッチン、ベッド）を意識する人が少しずつ増えているようです。



■中村安里記者

「こちらの売り場には、どんな商品が多いですか。」

■グッデイ 広報担当・今西駿介さん

「防災用品の商品数は増えているのですが、中でもトイレ用品が約4割ほどを占めています。」

需要の高まりとともに、防臭効果など商品の性能も向上しているといいます。



中でも人気なのは。



■今西さん

「こちらの簡易トイレが非常に需要が高まっております。」



段ボールを組み立てる簡易型のトイレです。



■中村記者

「裏に組み立て方が書いてあるんですね。」

説明書を見ながら実際に組み立ててみると、初めてで少し戸惑いましたが、それでも5分ほどで完成しました。



■中村記者

「安定していますね。段ボールですが、構造がしっかりしているので体重をかけてもびくともしません。」

耐久性が強く、10回分の凝固剤や汚物袋、ティッシュがセットになっています。



災害時に手間取らないよう、平常時に使い方を練習しておくと安心です。



災害関連死の大きな原因の一つとなる避難生活のストレス。少しでも軽減させるために、日頃から何を備えるべきかを考えておく必要がありそうです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月23日午後5時すぎ放送