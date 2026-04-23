【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？

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話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

自然と人が集まる愛され期

おなじみの友だちの集まり、推し活や趣味のコミュニティの場に恋のきっかけがありそう。

フリーの人は、自然体で笑っているときほどあなたの魅力が伝わる予感。

カップルは、映画・イベント・テーマパークなどの外へ出向くデートが大吉。一緒の時間を過ごすことで、彼の魅力を再発見できそう。2人の愛がより深まります♡

今月のLOVEラッキーデー

5/5、5/10

全体運もチェック！

家族や親友など自分にとって身近な人と過ごす時間が、心の安定や充実感につながります。おうち時間や、部屋の掃除や模様替えも開運アクション。外に出て活動するより、自分の居場所を整えることを優先して。

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni

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