【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 4月23日〜5月21日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★☆
自然と人が集まる愛され期
おなじみの友だちの集まり、推し活や趣味のコミュニティの場に恋のきっかけがありそう。
フリーの人は、自然体で笑っているときほどあなたの魅力が伝わる予感。
カップルは、映画・イベント・テーマパークなどの外へ出向くデートが大吉。一緒の時間を過ごすことで、彼の魅力を再発見できそう。2人の愛がより深まります♡
今月のLOVEラッキーデー
5/5、5/10
全体運もチェック！
家族や親友など自分にとって身近な人と過ごす時間が、心の安定や充実感につながります。おうち時間や、部屋の掃除や模様替えも開運アクション。外に出て活動するより、自分の居場所を整えることを優先して。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni