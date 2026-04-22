婚活アドバイザーが婚活相手の家賃を探るための衝撃的な方法を伝授し、その場に衝撃を与えるシーンがあった。

【映像】“婚活相手に家賃を聞く”植草氏の衝撃手法

4月21日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第0話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

女性陣にはまず、婚活アドバイザーによるヒアリングが実施された。担当するのは、累計成婚実績1300組以上、成婚率80％を誇る恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏だ。

ゆかとの面談の中で、植草氏は「結婚は文化のすり合わせなんですよ。嫌なことがボンボン出てくるから、相手のことを知る」と説明した上で、「『7：3の法則』っていうのがあるんです。7がリサーチ、3が開示」と、相手の話を聞くことの重要性を説く。これに対し、ゆかが「たしかに、今まで話しすぎてたかもしれない」と反省すると、植草氏は「結婚相手選びだから、そこは上手に聞くこと」とアドバイスを送った。

さらに、植草氏は「家賃は聞けないじゃない？」と自ら切り出すと、「じゃあ教えてあげる、サービス」と笑い交じりにテクニックを伝授した。その方法とは、「100円ショップの300円コーナーに、ホワイトボードとペンが売ってるから、それを持っていく。『お家の間取り描いて』って聞くのよ」と、直接聞きづらい家賃を間取りから推測するもの。

ゆかが「理想の間取りをホワイトボードに描いてもらう？」と衝撃をもって受け止めると、植草氏は「そうじゃない。今住んでいるベースから計算しないと」と、現在の生活水準を見極めるための手段だと釘を刺した。シビアな婚活のリアルに、ゆかは「そこが恋愛と結婚の違いですね」と深く納得した様子を見せていた。

女性陣3人は今後、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、1泊300万円超のペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合う。第1話は4月28日22時から放送。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）