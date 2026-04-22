【カスハラ】「バカにしてるのか！」質問に答えただけなのに怒鳴られた!?理不尽な客のクレームにドン引き…【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ネチネチ絡んでくる人、お説教をしてくるなど著しい迷惑行為のことをカスタマーハラスメント、略して「カスハラ」と言う。クレームとカスハラの違いについて説明すると、クレームはサービスの不満や改善点を言うことで、カスハラは顧客の個人的な行動や感情で行われることだ。今回は感情のままにスタッフに暴言を吐いたり、迷惑行為をするタジマオオカ(@pu92yu)さんの「かすはら物語」をお届けしよう。
接客業が好きで、長年サービス業を続けているという作者・タジマオオカさん。本作「かすはら物語」の作中で、自身のことを"カスハラにあいやすい"と書いていることについて訊ねると、「例えば、『今の時刻』とかちょっとしたことを聞きたいとき、声をかけにくい雰囲気の店員さんと聞きやすい店員さんがいると思います。周囲を見ると、後者の方が絡まれやすい傾向にあるかなとは感じます」と、感覚的に"声をかけやすい人"が狙われがちだと教えてくれた。
制作のきっかけでもある「これは、自分とその周りにだけ起こっている出来事なのかな？」というタジマさんの素朴な疑問、それらを漫画として描きSNSに投稿するようになると、その反響はタジマさんの想定を大きく上回るものになったそうだ。「たくさんのコメントをいただいて、同じ経験をされた方やその光景を見たことがあるという方の多さに驚きました」と、当時の素直な気持ちを振り返るタジマさん。
最後に読者に向けて「漫画を読んでくださったことに対して、お礼をお伝えしたいです。本当にありがとうございます。そして、少しでも何かを感じていただけたらとてもうれしいです」とコメントを残してくれた。
スタッフへの理不尽なクレーム、SNSを使用した誹謗中傷など、限度を超えたカスハラがメディアを騒がせるようになった昨今。タジマさんの描く本作「かすはら物語」では、カスハラ客にどのように対応するのがいいのかなどの対策法も描かれているので、ぜひ一度読んでみてほしい。
■取材提供：タジマオオカ(@pu92yu)
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