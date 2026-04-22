うるさら桃肌シリーズに新作！　SKINFOOD、ピーチコットンシリーズからシートマスク＆化粧水パッドが登場

フードコスメは4月18日、トータルコスメブランド「SKINFOOD」から「ピーチコットンジンクPCAマスク（7枚入り）」と「ピーチコットンジンクPCAパッド企画セット」を、全国のロフト店舗およびロフトネットストア、PLAZA店舗およびPLAZAオンラインストアにて先行発売しました。

■化粧水パッドにはミニサイズのトーンアップクリームが付いてくる！

「ピーチコットンジンクPCAマスク（7枚入り）」は、ビタミンCが豊富な桃を使用したスキンケアシリーズから展開するアイテム。

マイクロニードルパンチング技術を取り入れたシートが210gものエッセンスを含み、肌にすき間なくピタッと密着します。外側はサラサラ、内側は水分たっぷりな肌状態をキープするのに役立ちます。

「ピーチコットンジンクPCAパッド企画セット」は、桃の香りとハート型が特徴の化粧水パッド。モモ果実エキスを配合しており、保湿しながら余分な皮脂をケアします。トーンアップクリームのミニサイズ（15mL)が付いています。

■商品概要

商品名：ピーチコットンジンクPCAマスク（7枚入り）

価格：990円

商品名：ピーチコットンジンクPCAパッド企画セット

価格：2,970円

発売場所：全国のロフト（一部店舗を除く）、ロフト公式ネットストア、PLAZAの店舗（一部店舗を除く）、PLAZAオンラインストア、公式オンラインショップ

先行発売日：2026年4月18日より順次発売

（フォルサ）