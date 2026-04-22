菅井友香“蓉子”、立入禁止の開かずの間へ… 22日放送『水曜日、私の夫に抱かれてください』第4話【あらすじ】
テレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30）の第4話が22日放送される。
【場面写真】めちゃくちゃ目見開いてる!!驚く菅井友香
29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。
意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（入山法子）に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げられる。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。
第4話では、怜からの依頼で、神栖家で夫婦の子供・一凪（山本弓月）の子守をすることになった蓉子。二人きりになると一凪は突然「僕、蓉子ちゃんの秘密知ってるよ」と語り始める。
「僕を見つけたら教えてあげる」という条件で始まったかくれんぼでたどり着いたのは立入禁止の開かずの間。そこで蓉子が目にしたものは。やがて現れたのは以前診察を受けた産婦人科医で神栖の弟・史奉（柾木玲弥）。どうやら兄弟にはただならぬ因縁があるようだ。
【場面写真】めちゃくちゃ目見開いてる!!驚く菅井友香
29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。
意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（入山法子）に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げられる。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。
「僕を見つけたら教えてあげる」という条件で始まったかくれんぼでたどり着いたのは立入禁止の開かずの間。そこで蓉子が目にしたものは。やがて現れたのは以前診察を受けた産婦人科医で神栖の弟・史奉（柾木玲弥）。どうやら兄弟にはただならぬ因縁があるようだ。