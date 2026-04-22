「ぺったんこボブ」よりこっち！【40・50代】伸ばし中もオシャレ♡ 「こなれボブ」

髪がぺたんと見えがちな大人世代こそ、レイヤーや色味で動きを出したこなれボブに挑戦してみては？ 伸ばし中の微妙な長さでも、シルエットやカラーを少し変えるだけで今っぽさがプラスされて、若々しい印象を手に入れられるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代の魅力を引き立てるこなれボブをご紹介します。

ミルクティベージュのプチウルフボブ

ミルクティベージュの柔らかな色味が目を惹く、動きのあるプチウルフボブです。全体をニュアンスウェーブ調に仕上げつつ、外ハネくびれのシルエットに整えることで、軽やかさとまとまり感を両立しています。ボブの安心感を残しながらも、旬のスタイルを楽しみたい人にオススメです。

柔らかな毛流れのひし形レイヤーボブ

艶たっぷりのブラウンカラーで仕上げた、ふんわりと丸みのあるレイヤーボブです。顔まわりにボリュームを持たせつつ、ベースを内側へ収めることで、理想的なひし形シルエットに整えています。女性らしい柔らかさが際立ち、ペタンとしやすい髪質も自然にカバーできそうです。

洗練されたシアーシルバーの切りっぱなしボブ

細めのハイライトをたっぷりと忍ばせた、切りっぱなしの大人ボブ。あえて丸みを出さずスクエアにカットすることで、縦のラインが強調された都会的な印象を与えています。ベースカラーのシアーシルバーは、赤みを抑えつつ肌なじみも◎ 伸ばし中、カラーで変化をつけたい人にピッタリのデザインです。

クセを味方にするラフな質感のミニボブ

自身のクセ毛を活かして、ラフな質感に仕上げたミニボブです。トップはふんわりと立ち上げつつ、ベースはプツッとしたライン感を残した外ハネでメリハリをつけています。耳掛けですっきりとまとめれば、表情まで明るく見えそう。髪質を武器にしながらこなれ感をまとった、大人らしいスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@nodiss_miuk様、@sakosakosakosako様、@amimotoki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里