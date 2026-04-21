櫻坂46・山田桃実がメイクでイメチェン！「大人フェミニンな雰囲気に挑戦してみたい」
なりたいを叶える好感触メイクで人間関係を強化。櫻坂46・山田桃実さんの「大人フェミニンな雰囲気に挑戦してみたい」というお悩みを解消！
ORDER SHEET
山田
大人フェミニンな雰囲気に挑戦してみたい。
MAKE UP POINT
ツヤあり赤リップをじゅわっと。引き算で作る“大人可愛い”。
「ポイントは直塗りで、ちゅるんとのせたツヤあり赤リップ。そのぶん目元はスモーキーベージュで色みを抑えて。リップとのバランスをとるため、赤み系クリームチークで血色を足しつつ、まつ毛は毛束感を出して存在感をUP」（徳永さん）
item
A ドラマティックエッセンスルージュ RD500￥3,300（マキアージュお客様窓口）
B CLIO エッセンシャル リップチーク タップ 06￥1,980（クリオジャパン）
C ラッシュニスタ N 01￥1,507（メイベリン ニューヨークお客様相談室 TEL. 03-6911-8585）
写真・原 楓（TRON） スタイリスト・石川美久 ヘア＆メイク・徳永 舞（BEAUTRIUM） 取材、文・若山あや
anan 2491号（2026年4月8日発売）より