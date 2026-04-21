28歳俳優がNHK朝ドラ『風、薫る』で大ブレイクすると言えるワケ「素朴だが、不思議とジンとくる」
見上愛と上坂樹里W主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）第1週では、村から村へコレラが流行し、タイトルと対照的に風通しがいいわけではなかった。
だがそんな中にも、画面上にさわやかな風を吹き込む存在がいる。見上演じる主人公・一ノ瀬りんの幼なじみである竹内虎太郎だ。演じるのは、連続テレビ小説初出演となる小林虎之助。
ジンとくる演技によって、本作が小林虎之助の大ブレイク作となるのか？“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。
◆この春、誰もが小林虎之助にときめく
連続テレビ小説を見ていて、朝の風をこれほど心地よく感じさせる俳優は久しぶりではないか。『風、薫る』というタイトルも相まって、この春、誰もが小林虎之助にときめくことになりそうだ。小林が演じる役名に「虎」の一文字が含まれていることも後押しするだろう。
本作の物語は、江戸から明治に時代が変わった、文明開化の真っ只中で幕開ける。第1週第1回序盤、画面上にはのどかな農地が広がる。主人公・一ノ瀬りん（見上愛）は元家老の娘だが、今は農作業に従事している。農民の息子・竹内虎太郎（小林虎之助）は幼なじみだ。
農作業で汗を流す虎太郎が、ふと鍬で耕す手をとめ、隣の畑で作業するりんの方へ視線を遣る場面が素晴らしい。少ないカット数なのに、二人が両想いであることが一発でわかる。カット間を流れるオーボエの牧歌的メロディが、小林の演技と見事に調和している。
◆心に直接訴えかけてくる演技
小林の演技は一見、素朴だが、不思議とジンとくるものがある。第2週第7回にいい表情がある。両想いなのにお互いなかなか気持ちを伝えきれず、嫁いでしまったりんの披露宴場面と、虎太郎がぽつんと川辺で釣りをする場面が平行して描かれる。
カメラは虎太郎に寄り、ロケ地である鬼怒川の水流を見つめ、少し寂しそうな横顔を約8秒間じっくり映す。何だかジンとくる。もっとジンとくる場面がある。第9回、りんを嫁ぎ先から東京に逃がしてやる夜の場面だ。
街道には追っ手がいる。機転を利かせた虎太郎は、渡し守に頼んでりんと彼女の幼い娘を小舟に乗せる。
なんとか出発できた小舟を見送る彼が「りーん、俺ぇ……」と言いかける。でも言わない。虎太郎は大きく手を振り、全身でエールを送る。小林虎之助の演技は、見る者の心に直接訴えかけてくる。
◆着実な顔見世興行を経て大ブレイクか？
X上に興味深いコメントがあった。「そろそろ小林虎之助さんが報われる配役をすべき」。なるほど確かに、NHKのドラマ作品で小林が演じる役柄は、どれも切実だが切ない。
『宙わたる教室』（2024年）では、薬物の売人になるかならないかギリギリのところで葛藤しながら、定時制高校に通うディスレクシア（読み書きに困難がある学習障害）の青年を演じた。
第1話で悔し涙を流す、エモーショナルな演技には思わず胸を打たれる。同作と同じ制作チームによる『テミスの不確かな法廷』（2026年）第1話では、暴力沙汰を起こした被告人役を演じ、やはり悔し涙を流した。小林虎之助は、よく泣く役柄を演じることが多く、両作とも出世作になった。
『下剋上球児』（TBS系、2023年）や『ヤンドク!』（フジテレビ系、2026年）など、ヤンチャ役もよく似合う。はたまた『ながたんと青と-いちかの料理帳-2』（WOWOW、2026年）では、スマートなビジネスマン役をミステリアスに演じる。役柄の幅を広げながら、着実な顔見世興行を物にしている。
確かな出演作を経て、連続テレビ小説初出演作である『風、薫る』で大ブレイクとなるのか？ 少なくとも、筆者はイケメン研究家として、小林虎之助を強く推したい。
＜文／加賀谷健＞
【加賀谷健】
イケメン研究家 / (株)KKミュージック取締役
“イケメン研究家”として大学時代からイケメン俳優に関するコラムを多くの媒体で執筆。アーティストマネジメント、ダイナマイトボートレース等のCM作品やコンサートでのクラシック音楽監修、大手ディベロッパーの映像キャスティング・演出、アジア映画宣伝プロデュースを手掛ける。他に、LDHアーティストのオフィシャルレポート担当や特典映像の聞き手など。日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業。
X：@1895cu
だがそんな中にも、画面上にさわやかな風を吹き込む存在がいる。見上演じる主人公・一ノ瀬りんの幼なじみである竹内虎太郎だ。演じるのは、連続テレビ小説初出演となる小林虎之助。
ジンとくる演技によって、本作が小林虎之助の大ブレイク作となるのか？“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。
連続テレビ小説を見ていて、朝の風をこれほど心地よく感じさせる俳優は久しぶりではないか。『風、薫る』というタイトルも相まって、この春、誰もが小林虎之助にときめくことになりそうだ。小林が演じる役名に「虎」の一文字が含まれていることも後押しするだろう。
本作の物語は、江戸から明治に時代が変わった、文明開化の真っ只中で幕開ける。第1週第1回序盤、画面上にはのどかな農地が広がる。主人公・一ノ瀬りん（見上愛）は元家老の娘だが、今は農作業に従事している。農民の息子・竹内虎太郎（小林虎之助）は幼なじみだ。
農作業で汗を流す虎太郎が、ふと鍬で耕す手をとめ、隣の畑で作業するりんの方へ視線を遣る場面が素晴らしい。少ないカット数なのに、二人が両想いであることが一発でわかる。カット間を流れるオーボエの牧歌的メロディが、小林の演技と見事に調和している。
◆心に直接訴えかけてくる演技
小林の演技は一見、素朴だが、不思議とジンとくるものがある。第2週第7回にいい表情がある。両想いなのにお互いなかなか気持ちを伝えきれず、嫁いでしまったりんの披露宴場面と、虎太郎がぽつんと川辺で釣りをする場面が平行して描かれる。
カメラは虎太郎に寄り、ロケ地である鬼怒川の水流を見つめ、少し寂しそうな横顔を約8秒間じっくり映す。何だかジンとくる。もっとジンとくる場面がある。第9回、りんを嫁ぎ先から東京に逃がしてやる夜の場面だ。
街道には追っ手がいる。機転を利かせた虎太郎は、渡し守に頼んでりんと彼女の幼い娘を小舟に乗せる。
なんとか出発できた小舟を見送る彼が「りーん、俺ぇ……」と言いかける。でも言わない。虎太郎は大きく手を振り、全身でエールを送る。小林虎之助の演技は、見る者の心に直接訴えかけてくる。
◆着実な顔見世興行を経て大ブレイクか？
X上に興味深いコメントがあった。「そろそろ小林虎之助さんが報われる配役をすべき」。なるほど確かに、NHKのドラマ作品で小林が演じる役柄は、どれも切実だが切ない。
『宙わたる教室』（2024年）では、薬物の売人になるかならないかギリギリのところで葛藤しながら、定時制高校に通うディスレクシア（読み書きに困難がある学習障害）の青年を演じた。
第1話で悔し涙を流す、エモーショナルな演技には思わず胸を打たれる。同作と同じ制作チームによる『テミスの不確かな法廷』（2026年）第1話では、暴力沙汰を起こした被告人役を演じ、やはり悔し涙を流した。小林虎之助は、よく泣く役柄を演じることが多く、両作とも出世作になった。
『下剋上球児』（TBS系、2023年）や『ヤンドク!』（フジテレビ系、2026年）など、ヤンチャ役もよく似合う。はたまた『ながたんと青と-いちかの料理帳-2』（WOWOW、2026年）では、スマートなビジネスマン役をミステリアスに演じる。役柄の幅を広げながら、着実な顔見世興行を物にしている。
確かな出演作を経て、連続テレビ小説初出演作である『風、薫る』で大ブレイクとなるのか？ 少なくとも、筆者はイケメン研究家として、小林虎之助を強く推したい。
＜文／加賀谷健＞
【加賀谷健】
イケメン研究家 / (株)KKミュージック取締役
“イケメン研究家”として大学時代からイケメン俳優に関するコラムを多くの媒体で執筆。アーティストマネジメント、ダイナマイトボートレース等のCM作品やコンサートでのクラシック音楽監修、大手ディベロッパーの映像キャスティング・演出、アジア映画宣伝プロデュースを手掛ける。他に、LDHアーティストのオフィシャルレポート担当や特典映像の聞き手など。日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業。
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