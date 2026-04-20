『パペットスンスン』×「GU」コラボ第2弾登場へ！ “アイス”モチーフのTシャツやパジャマが勢ぞろい
「GU」は、6月19日（金）から、『パペットスンスン』とのコラボレーションアイテム第2弾を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】ショップワゴンのデザインもかわいい！ 『パペットスンスン』コラボ第2弾一覧
■カラフルなデザイン
今回登場するのは、「スンスンたちとアイスクリーム」をテーマにしたウィメンズ3型、キッズ2型、グッズ1型の計6型がそろうコレクション。
ラインナップは、アイスクリームショップワゴンやメニュー表などをデザインした「グラフィックTシャツ」などがそろい、例えば、スンスンがアイスを持ってお出迎えする姿を前面にあしらった1枚は、キッズアイテムとのリンクコーデも楽しめる。
また、アイスのフレーバーをイメージした「コットンパジャマ」はピンク、イエロー、ライトブルーの3色を用意。フレーバーごとに異なるスンスンの表情がポイントだ。
そのほか、スンスンがチョコミントアイスから、ノンノンがバニラアイスから顔を出すデザインの「ポーチ」や、2種類のデザインをセットにした「ソックス」も登場し、スンスンたちが夏のコーディネートを彩る。
【写真】ショップワゴンのデザインもかわいい！ 『パペットスンスン』コラボ第2弾一覧
■カラフルなデザイン
今回登場するのは、「スンスンたちとアイスクリーム」をテーマにしたウィメンズ3型、キッズ2型、グッズ1型の計6型がそろうコレクション。
ラインナップは、アイスクリームショップワゴンやメニュー表などをデザインした「グラフィックTシャツ」などがそろい、例えば、スンスンがアイスを持ってお出迎えする姿を前面にあしらった1枚は、キッズアイテムとのリンクコーデも楽しめる。
また、アイスのフレーバーをイメージした「コットンパジャマ」はピンク、イエロー、ライトブルーの3色を用意。フレーバーごとに異なるスンスンの表情がポイントだ。
そのほか、スンスンがチョコミントアイスから、ノンノンがバニラアイスから顔を出すデザインの「ポーチ」や、2種類のデザインをセットにした「ソックス」も登場し、スンスンたちが夏のコーディネートを彩る。