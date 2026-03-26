FILAとROSE BUDの新作コラボ♡上品ストリートが叶う春夏コレクション

スポーティーと上品さを絶妙に融合させた新作が登場♡FILAとROSE BUDによる初のコラボレーションコレクションが発売されました。テニススタイルの気品と都会的なムードを掛け合わせた“NEO PREPPY STYLE”は、今季注目のトレンド。日常コーデに取り入れるだけで、ワンランク上のおしゃれを楽しめるラインアップです。

上品スポーティーな新スタイル

今回のコレクションは、FILAのスポーツヘリテージをベースに、ROSE BUDらしい感性で再解釈したアイテムが魅力。

テニスコートを思わせるクリーンな印象と、ストリートの抜け感を掛け合わせたスタイルは、きちんと感とリラックス感を両立。

ローズモチーフのデザインがアクセントとなり、女性らしさも引き立ててくれます。

AS KNOW AS plus×トムとジェリー♡お揃いで着たい新作ロンT

着回し力抜群のラインアップ

V-NECK VEST

価格：11,990円

カラー：WHITE／NAVY

SIDE LINE PLEATED SKIRT

価格：15,950円

カラー：WHITE／NAVY

BI-COLOR BOSTON BAG

価格：11,000円

カラー：NAVY

KNITTED POLO SHIRT

価格：13,970円

カラー：WHITE／NAVY

FILA ROSE T-SHIRTS

価格：8,910円

カラー：WHITE／PURPLE

デイリーに活躍するアイテムが揃うのもポイント。セットアップ風に着こなすのはもちろん、単品使いでもコーデの幅が広がる優秀アイテムです。

春夏コーデに取り入れたい理由

軽やかな素材感と洗練されたシルエットで、季節感のある着こなしが完成。

デニムやスニーカーと合わせてカジュアルに、スカートと組み合わせてフェミニンにと、さまざまなスタイリングを楽しめます。トレンドのプレッピースタイルを取り入れたい方にもおすすめです。

FILA×ROSE BUDで旬コーデを♡

FILAとROSE BUDのコラボは、上品さとトレンド感を兼ね備えた大人のためのコレクション。日常に取り入れやすいデザインで、いつものコーデを新鮮にアップデートしてくれます。

春夏のおしゃれを格上げする一着として、ぜひチェックしてみてください♪