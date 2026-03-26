FILAとROSE BUDの新作コラボ♡上品ストリートが叶う春夏コレクション
スポーティーと上品さを絶妙に融合させた新作が登場♡FILAとROSE BUDによる初のコラボレーションコレクションが発売されました。テニススタイルの気品と都会的なムードを掛け合わせた“NEO PREPPY STYLE”は、今季注目のトレンド。日常コーデに取り入れるだけで、ワンランク上のおしゃれを楽しめるラインアップです。
上品スポーティーな新スタイル
今回のコレクションは、FILAのスポーツヘリテージをベースに、ROSE BUDらしい感性で再解釈したアイテムが魅力。
テニスコートを思わせるクリーンな印象と、ストリートの抜け感を掛け合わせたスタイルは、きちんと感とリラックス感を両立。
ローズモチーフのデザインがアクセントとなり、女性らしさも引き立ててくれます。
AS KNOW AS plus×トムとジェリー♡お揃いで着たい新作ロンT
着回し力抜群のラインアップ
V-NECK VEST
価格：11,990円
カラー：WHITE／NAVY
SIDE LINE PLEATED SKIRT
価格：15,950円
カラー：WHITE／NAVY
BI-COLOR BOSTON BAG
価格：11,000円
カラー：NAVY
KNITTED POLO SHIRT
価格：13,970円
カラー：WHITE／NAVY
FILA ROSE T-SHIRTS
価格：8,910円
カラー：WHITE／PURPLE
デイリーに活躍するアイテムが揃うのもポイント。セットアップ風に着こなすのはもちろん、単品使いでもコーデの幅が広がる優秀アイテムです。
春夏コーデに取り入れたい理由
軽やかな素材感と洗練されたシルエットで、季節感のある着こなしが完成。
デニムやスニーカーと合わせてカジュアルに、スカートと組み合わせてフェミニンにと、さまざまなスタイリングを楽しめます。トレンドのプレッピースタイルを取り入れたい方にもおすすめです。
FILA×ROSE BUDで旬コーデを♡
FILAとROSE BUDのコラボは、上品さとトレンド感を兼ね備えた大人のためのコレクション。日常に取り入れやすいデザインで、いつものコーデを新鮮にアップデートしてくれます。
春夏のおしゃれを格上げする一着として、ぜひチェックしてみてください♪