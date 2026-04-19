グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は競馬好きな短髪端正顔グラドル・蓮あおばさんのイベントの模様をお届けします！

【画像】スタイルもかっこいい短髪端正顔グラドル

☆競馬を愛する短髪端正顔でカッコいいグラドルが出現！



1stDVD『凛として、艶』(スパイスビジュアル)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館(2026年3月29日)





●蓮あおば（れん・あおば）

11月12日生まれ 愛知県出身 T159cm B85 W62 H90

短髪端正顔でボディを含めてカッコいい方だなと思います。なんか、長澤まさみサン的存在感を感じませんか？ DVDのキャッチコピーも" 「端正な顔立ち」「芯のある女性」こんな形容詞がピッタリな【蓮あおば】"であります。

グラビアを始める動機もちょっと変わってる？ そちらもぜひ実現して欲しいけど、あまり早く実現したらグラビアはやめちゃうのかなあ。本格的にグラビア活動をしていったら、目標とかも変化しそうですかね。

――デビューDVDですね。どちらで撮った作品ですか？

蓮 去年（2025年）の11月に都内のスタジオで、2日間で撮りました。

――テーマとか、ストーリーとか、役柄は？

蓮 彼氏、恋人と自宅でイチャイチャみたいな設定です。

――本人が気に入っているシーンや推しポイントをいくつか教えてください。

蓮 まずは（ジャケット）表紙の水色のマイクロビキニのシーンは、体型とマッチして、ファンの方からも好評なので自分でも気に入っています。

――ほかにありますか？

蓮 あとはゴールドの真っ金金のビキニを着て、オイルで体をテカテカにしたシーン。これは体中テカテカでエッチな感じになっていると思います。

――あと、ランジェリーシーンとかもあるんですね。

蓮 そうですね。ズレないようにするのが大変でした（笑）。

――反省点は何かありますか？

蓮 ファーストだったので、緊張してたのもあって、表情とか硬い場面もちょこちょこあるのと、体がもう少し絞れたんじゃないかなと思って、次回作に期待かなと。

――グラビア初DVDですが、デビューのきっかけはどんな感じですか？

蓮 知り合いに「グラビアやらないか？」って誘っていただいて。最初はちょっと、あまり乗り気じゃなかったんですけど。でも、趣味が競馬なんですけど、グラビアのお仕事を頑張れば競馬のお仕事ができるんじゃないかという（笑）。そういうきっかけがあり、（グラビアが）スタートしました。

――いつくらいからグラビアを始めたんですか？

蓮 去年（2025年）の11月くらいから。

――では、このDVDが初仕事くらいですか？

蓮 初めて出た撮影会の1週間後にこの（DVDの）撮影をしました。

――憧れているグラビアアイドルの方はいますか？

蓮 推しの方はたくさんいますが、グラビアをやる前から好きなのが、工藤唯さんと壇蜜さんですね。壇蜜さんは昔から、カレンダーのイベントも行ったことがあるくらい好きで推してました。

――工藤唯さんと壇蜜さんはかなりタイプ、体型が違うと思いますが。

蓮 工藤唯さんは、グラマラスな体型が好きなので、ビジュアルも良くて勝手に憧れてます。

――蓮さんのグラビアのチャームポイントはどこになりますか？

蓮 うーん、ファンの方に褒めていただくのは顔が多いですね。

――特技はなんですか？

蓮 高校3年生まで水泳部だったので、水泳。あとは食べるのが好きで、大食いとか。

――特に食べ物は何が好きですか？

蓮 和食（笑）。

――大食いエピソードはありますか？

蓮 1食で白米2合とか食べてました。

――競馬は勝ってますか？

蓮 年間収支でいうと、トントンくらいです（笑）。

――それは立派ですね！

蓮 いやいやいやいや。

――馬券を買う時にコツみたいなものはあるんですか？

蓮 私は出馬表が発表されてから、お目当てのレースはメチャクチャ出馬表を見ます。あとは過去のレース成績やレース成績の映像、血統、当日の馬体重、距離、ジョッキー、それと競馬場の馬場に合うかとか、もうあらゆるところを総合的に研究して。

――グラビアアイドルとしての目標は？

蓮 趣味が競馬なので、競馬のお仕事をしたいというのが一つ目標ですね。

――これからお知らせできる情報はありますか？

蓮 いままでは撮影会が月に1回くらいでしたが、4月からは増やしてファンの方に会える頻度を増やしていこうかなと思ってます。Xなどでチェックしてください。

＊ ＊ ＊

私が無類の短髪ボーイッシュ好きだからかもですが、かなり刺さっております。イケメンは男性に対する言葉なのかもですが、短髪で水泳で鍛えたスタイルがカッコよくて、顔面もイケてて、これぞ"イケメングラドル"と思いました。

実は競馬が好きで、競馬関係の仕事がしたくてグラビアを始めたとは斬新過ぎる。確かに公営ギャンプル系の番組や配信で活躍しているグラドルは多いかもですが。とにもかくにも、このイケメンでグラビアを始めていただき、大胆にボディを披露していただいて、ありがたいかぎりであります。

取材・文・撮影／北川昌弘