ストック推奨ーーーッッ！【コストコ】小腹満たしにちょうどいい♡「ちょい食べおやつ」

小腹が空いた時に何かつまむなら【コストコ】の「ちょい食べおやつ」を選んでみて。ストックしやすい、お手軽感が嬉しいお菓子が充実。サッと食べやすいサイズ感も魅力です。今回はドライフルーツからスナック菓子まで、一度は食べたくなりそうな商品をご紹介します。

肉厚で食べ応えのある「博士のドライマンゴー」

@costco_msanさんが「小腹満たしにちょうどいい」と推しているこちら。ちょっとした空き時間に食べやすいサイズ感のドライマンゴーは、公式サイトによれば「肉厚でもっちり、ジューシーな食感」で、食べ応えも感じられそうです。しっかり噛んで味わえば腹持ちもいいかも。袋はチャック付きで、ストックしやすいのも嬉しいところ。

食感の違いが楽しめる「CHOCOVIA ドバイ ピスタチオ チョコ」

チョコ好きにおすすめしたいこちらは、@hirokostyle33さんが「待ちに待っていた、再販」と語る話題の商品。袋には小さなチョコが個包装で入っており、ストックにもぴったりです。カダイフとまろやかなチョコとの食感の違いが癖になるかも。ピスタチオの香ばしい風味が上品に感じられて、満足感を高めてくれそうです。

癒されたいティータイムに「サン・ミッシェル アーモンドケーキ」

こちらも同じく個包装で入っていてストックしやすい、小さなサイズの焼き菓子。@empireo25さんいわく「しっかり甘い」そうで、疲れを癒したいティータイムのお供に良さそうです。トースターで少し焼けば、より香ばしい味わいが楽しめます。お花の形をした、気分を上げてくれそうな見た目もポイントです。

お酒のお供にもぴったりな「モスバーガー オニポテ スナック」

【モスバーガー】のメニュー「オニポテ」が楽しめるというこちらのスナック。お酒のお供にも食べたくなりそうなおつまみ系のおやつは、ジャンクな気分を味わいたい時にうってつけです。片手でパクッと気軽につまみやすく、スナックならではのサクサク感も相まって、軽やかに食べ切れそう。チャック付きの袋入りで、ストックにもぴったりです。

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※こちらの記事では@costco_msan様、@hirokostyle33様、@empireo25様、@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino