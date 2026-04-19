香港ジョッキークラブは19日、香港チャンピオンズデー（26日、シャティン）に出走予定の日本馬がこの日、早朝に香港に到着したと発表した。

ジャンタルマンタル（牡5＝高野）、ジューンテイク（牡5＝武英）、ジョバンニ（牡4＝杉山晴）の関西馬3頭は関西空港発、サトノレーヴ（牡7＝堀）、シュトラウス（牡5＝武井）、マスカレードボール（牡4＝手塚久）の関東馬3頭は成田空港発のフライトで現地に入った。

関西馬3頭は当初、搭乗予定だった17日午前4時10分発のフライトが機材トラブルで欠航となったため、18日午後10時5分発のフライトに振り替えられた。

ジャンタルマンタルは24年香港マイル13着以来、2度目の香港遠征。サトノレーヴは24年香港スプリント3着、25年チェアマンズスプリントプライズ2着、香港スプリント9着以来、4度目の香港遠征となる。

関係者のコメントは以下の通り。

【チェアマンズスプリントプライズ＝芝1200メートル】

▼サトノレーヴ（斉藤隆介助手）馬の様子は普段通りで元気。輸送中もカイバをよく食べており、健康状態は良好です。

【香港マイル＝芝1600メートル】

▼ジャンタルマンタル（松井隆志助手）輸送中は落ち着いており、カイ食いも良く、水もよく飲んで、いつも通りの雰囲気です。

▼シュトラウス（瀬戸雄大助手）3度目の海外輸送で馬も慣れてきており、成長を感じます。とても元気ですよ。

【クイーンエリザベス２世C＝芝2000メートル】

▼ジューンテイク（荻野要助手）輸送中は落ち着いており、無事に問題なく輸送をこなしてくれました。

▼ジョバンニ（大久保勝徳助手）初の海外遠征だけど輸送中は思ったより落ち着いており、順調にこなせました。

▼マスカレードボール（岡田慎一助手）初の海外輸送を無事にクリアできて良かったです。香港の気候は日本と似ていますし、カイバもよく食べています。