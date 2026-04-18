余命わずかな母の部屋に寄り付かず、外で悪戯を繰り返す少年。その行動に隠された「優しすぎる真意」に涙が止まらない【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
これは、ある郵便配達員が体験した不可思議な実話だ。とある一軒家には、配達に訪れるたびに配達員を困らせる少年がいた。ある日も木の上に仕掛けられたバケツの水を頭から浴びせられ、「コラ坊主！」と追いかけると、あらかじめ用意されていた罠へ誘導されてしまう。
散々な目に遭わされる配達員だが、記憶にあるその子は、本来そんな悪戯をするような性格ではなかったはずだ。お利口で行儀のよかった子どもが急変した理由とは一体何なのか。
※本作は著者の体験や収集したエピソードを描いたコミックエッセイです。紹介している病状や経過には個人差があり、医学的な見解を代弁するものではありません。気がかりな症状がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
■悪戯を繰り返す少年の切実な裏事情
びしょ濡れになった配達員のもとに、少年の祖母が慌ててタオルを持って現れた。「母親が長くないと知って荒れているのです」と、祖母は悲痛な事情を明かす。母の死が近いと知ってから、少年は母親が寝ている部屋に近寄りもしなくなったのだという。
祖母は、少年が現実を受け止めきれず自暴自棄になっていると見ていた。しかし、配達員には別の心当たりがあった。「まさか……でも、まさか!?」と胸騒ぎを覚えた配達員が導き出した、少年の真意とは。本作を読んだ読者からは「声を上げて泣いてしまった」「胸を打たれた」といった声が続々と届いている。大切な人の死という、大人でも抗いようのない過酷な現実に直面した子どもの姿に、多くの人が涙した。
■実体験に基づいた「死の気配」への感触
送達ねこさん自身も、この少年と重なるような不思議な経験があるという。決して霊感が強いわけではないと断りつつも、亡くなった人に触れられた感覚を覚えたことがあると明かす。かつて故人の部屋に数人でいた際、誰の手も届かないはずの肩を、衣服の上から指でしきりに擦られる感覚があった。そのとき、故人の母親から「たまに帰ってくるのよ」と聞かされたのだという。
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