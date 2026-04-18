余命わずかな母の部屋に寄り付かず、外で悪戯を繰り返す少年。その行動に隠された「優しすぎる真意」に涙が止まらない【作者に聞く】

余命わずかな母の部屋に寄り付かず、外で悪戯を繰り返す少年。その行動に隠された「優しすぎる真意」に涙が止まらない【作者に聞く】