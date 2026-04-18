ニューエラからPEANUTSヴィンテージアートコラボの新作が登場！バットを振るスヌーピーのキャップからゴルフウェアまで全ラインナップを紹介
ヘッドウェア＆アパレルブランドの「New Era(ニューエラ)」から、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のヴィンテージアートにフィーチャーした新作コレクション「Vintage PEANUTS(ヴィンテージ ピーナッツ)」が登場した。野球をするスヌーピーや、クールで人気者の大学生ジョー・クールに扮するスヌーピー、スイング姿のスヌーピーなど、さまざまなシチュエーションのアートワークがずらり。キャップからTシャツ、キッズアイテム、さらにゴルフラインまで、幅広く展開されている。
【写真】ニューエラ×PEANUTS「Vintage PEANUTS」新作コレクションを見る
■コレクションの顔は“バットを振るスヌーピー”の「59FIFTY」
まず注目したいのが「59FIFTY Vintage PEANUTS フェイデッドブラック」(6600円)。フロントにバットを振るスヌーピーの刺しゅうが施された、コレクションを象徴する1点だ。
59FIFTYはMLB(メジャーリーグ・ベースボール)の公式選手用キャップとして1954年に誕生した、ニューエラを代表するベースボールキャップ。今回はフロントパネル内側の芯を取り除いたソフトバックラム仕様で、柔らかな被り心地が特徴だ。サイズ調整のない仕様で約1センチ刻みのサイズ展開なので、頭の小さい人から大きな人までジャストサイズで被れる。アジャスターがないぶんリアのシルエットが美しく、頭の形がきれいに見えるのもポイント。
■手描き風フェイスがかわいい「9TWENTY 2-Tone」
カジュアルに取り入れたい人におすすめなのが「9TWENTY Vintage PEANUTS 2-Tone」(各4620円)。フロントには、スヌーピーの手描き風フェイスの刺しゅうが施されている。バイザーとのツートーン配色で、クロームホワイト/ブラックとクロームホワイト/カーキの2色から選べる。
フロント部分に芯がなく柔らかな被り心地が特徴のモデルで、S/M(54〜58センチ)、M/L(57〜61センチ)、L/XL(61〜65センチ)の3サイズ展開。リアのクロスストラップでサイズ調整も可能だ。
■ジョー・クールのトラッカーキャップはクール派の一軍候補
サングラス姿のスヌーピー＝ジョー・クール好きに推したいのが「9FORTY A-Frame トラッカー Vintage PEANUTS ジョー・クール」(各4400円)。フロントにはニューエラロゴとジョー・クールの刺しゅうが並び、モノトーンでクールな印象に仕上がっている。カラーはブラック、ブラック/ホワイトの2色。
9FORTYはフロントパネルの内側に独自の芯を作ることで、型崩れしにくいシルエットをキープ。バイザーはあらかじめ着用しやすい状態にカーブしており、リアのアジャスターで頭回り約56.8センチから60.6センチまでサイズ調整が可能だ。
■Tシャツは2型、胸元派とバック派で選べるラインナップ
Tシャツは2型がラインナップ。「半袖ポケットTシャツ Vintage PEANUTS」(5500円)は、ウォッシュ加工による自然な風合いが特徴のスミクロカラー。胸ポケット部分にはスヌーピーとチャーリー・ブラウンがプリントされている。洗濯しても縮みにくい7.5ozのコシのあるコットン生地を採用し、ややゆとりのあるリラックスシルエットだ。
「半袖Tシャツ Vintage PEANUTS ジョー・クール」(各5500円)は、ニューエラロゴとジョー・クールが左胸にさりげなく、バックに大胆にプリントされた一枚。ニューエラオリジナルのレギュラーフィットで、幅広いスタイリングに合わせやすい。
■キッズラインは親子リンクが狙える充実の内容
ここからはキッズライン。「Youth 9TWENTY Vintage PEANUTS 2-Tone」(各3960円)、「Youth 9FORTY A-Frame トラッカー Vintage PEANUTS ジョー・クール」(各3960円)、「Youth 半袖Tシャツ Vintage PEANUTS ジョー・クール」(各4180円)は、いずれも大人用とまったく同じデザイン。親子でおそろいを楽しめるのがうれしい。ユースサイズのキャップは、目安6〜15歳、身長130〜160センチで展開される。
チャイルドサイズの「Child 9TWENTY Vintage PEANUTS チャーリー・ブラウン」(3960円)はスカーレット1色で、センターにチャーリー・ブラウンの刺しゅうが入る。目安2〜6歳、身長90〜120センチ。頭回り約50.1センチから53.9センチまでクロスストラップで調整できる。
注目したいのが、「Child 半袖ポロシャツ Vintage PEANUTS チャーリー・ブラウン」(4620円)。チャーリー・ブラウンが着ているあの黄色いシャツの黒いジグザグ模様を、そのままポロシャツに落とし込んだデザインだ。身幅と袖周りにゆとりを持たせた新フィッティングで、8ozのコットン生地を使用している。
■ゴルフラインは、スヌーピー＆ウッドストックのユーモア全開デザインに注目
今回のコレクション、ゴルフラインも充実している。なかでも注目したいのが、「9TWENTY Vintage PEANUTS GOLF スヌーピー ウッドストック」(各4620円)。フロントには「僕のキャディがホール(穴)に落ちちゃった！」というセリフとともに緑のバイザーを被りゴルフクラブを持つスヌーピーが、バックではキャディ役のウッドストックがカップにすっぽり落ちてしまっている。「PEANUTS」らしいユーモアが詰まったキャップは、ブラック、クロームホワイト/ブラックの2色展開。
ほかにも、スイング姿のスヌーピーを刺しゅうした「9TWENTY Vintage PEANUTS GOLF スイング」(各4620円、ブラック/カーキ)、ニューエラのボックスロゴとチャーリー・ブラウン＆スヌーピーを組み合わせた「9FORTY A-Frame トラッカー Vintage PEANUTS GOLF ボックスロゴ」(各4400円)、PEANUTSとニューエラのサークルロゴを配した「9FORTY A-Frame トラッカー Vintage PEANUTS GOLF サークルロゴ」(各4400円)と、ラウンド用の選択肢が一気に広がった。
■女性ゴルファーに推したい、ラグビーシャツとミッドネックT
ゴルフウェアでチェックしたいのが、「Women's 半袖ラグビー シャツ Vintage PEANUTS GOLF サークルロゴ」(各1万450円)。柔らかな肌触りと通気性を兼ね備えたコットン混素材を使用し、吸汗速乾性、UVカット、抗菌加工を施した春夏のラウンドに最適な一枚だ。フロントの左胸にはPEANUTSロゴとニューエラのボックスロゴ、バックには大きなサークルロゴとゴルフ仕様のスヌーピーを配置。カラーはブラック、ホワイトの2色。
ユニセックスで着られる「半袖Tシャツ Vintage PEANUTS GOLF サークルロゴ」(各8250円)は、ポリエステル鹿の子素材を使用したミッドネック仕様。吸汗速乾・UVカット・抗菌加工を施し、春夏シーズンに適した高機能アイテムとなっている。
「Vintage PEANUTS」コレクションは、全国のニューエラストアおよびニューエラ公式オンラインストアにて販売中(※店舗によって一部展開のないアイテムあり)。人気のコラボシリーズだけに、気になるサイズ・カラーは早めにチェックしておきたい。週末のおでかけに、親子リンクに、今年から始めるゴルフにも。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■コレクションの顔は“バットを振るスヌーピー”の「59FIFTY」
まず注目したいのが「59FIFTY Vintage PEANUTS フェイデッドブラック」(6600円)。フロントにバットを振るスヌーピーの刺しゅうが施された、コレクションを象徴する1点だ。
59FIFTYはMLB(メジャーリーグ・ベースボール)の公式選手用キャップとして1954年に誕生した、ニューエラを代表するベースボールキャップ。今回はフロントパネル内側の芯を取り除いたソフトバックラム仕様で、柔らかな被り心地が特徴だ。サイズ調整のない仕様で約1センチ刻みのサイズ展開なので、頭の小さい人から大きな人までジャストサイズで被れる。アジャスターがないぶんリアのシルエットが美しく、頭の形がきれいに見えるのもポイント。
■手描き風フェイスがかわいい「9TWENTY 2-Tone」
カジュアルに取り入れたい人におすすめなのが「9TWENTY Vintage PEANUTS 2-Tone」(各4620円)。フロントには、スヌーピーの手描き風フェイスの刺しゅうが施されている。バイザーとのツートーン配色で、クロームホワイト/ブラックとクロームホワイト/カーキの2色から選べる。
フロント部分に芯がなく柔らかな被り心地が特徴のモデルで、S/M(54〜58センチ)、M/L(57〜61センチ)、L/XL(61〜65センチ)の3サイズ展開。リアのクロスストラップでサイズ調整も可能だ。
■ジョー・クールのトラッカーキャップはクール派の一軍候補
サングラス姿のスヌーピー＝ジョー・クール好きに推したいのが「9FORTY A-Frame トラッカー Vintage PEANUTS ジョー・クール」(各4400円)。フロントにはニューエラロゴとジョー・クールの刺しゅうが並び、モノトーンでクールな印象に仕上がっている。カラーはブラック、ブラック/ホワイトの2色。
9FORTYはフロントパネルの内側に独自の芯を作ることで、型崩れしにくいシルエットをキープ。バイザーはあらかじめ着用しやすい状態にカーブしており、リアのアジャスターで頭回り約56.8センチから60.6センチまでサイズ調整が可能だ。
■Tシャツは2型、胸元派とバック派で選べるラインナップ
Tシャツは2型がラインナップ。「半袖ポケットTシャツ Vintage PEANUTS」(5500円)は、ウォッシュ加工による自然な風合いが特徴のスミクロカラー。胸ポケット部分にはスヌーピーとチャーリー・ブラウンがプリントされている。洗濯しても縮みにくい7.5ozのコシのあるコットン生地を採用し、ややゆとりのあるリラックスシルエットだ。
「半袖Tシャツ Vintage PEANUTS ジョー・クール」(各5500円)は、ニューエラロゴとジョー・クールが左胸にさりげなく、バックに大胆にプリントされた一枚。ニューエラオリジナルのレギュラーフィットで、幅広いスタイリングに合わせやすい。
■キッズラインは親子リンクが狙える充実の内容
ここからはキッズライン。「Youth 9TWENTY Vintage PEANUTS 2-Tone」(各3960円)、「Youth 9FORTY A-Frame トラッカー Vintage PEANUTS ジョー・クール」(各3960円)、「Youth 半袖Tシャツ Vintage PEANUTS ジョー・クール」(各4180円)は、いずれも大人用とまったく同じデザイン。親子でおそろいを楽しめるのがうれしい。ユースサイズのキャップは、目安6〜15歳、身長130〜160センチで展開される。
チャイルドサイズの「Child 9TWENTY Vintage PEANUTS チャーリー・ブラウン」(3960円)はスカーレット1色で、センターにチャーリー・ブラウンの刺しゅうが入る。目安2〜6歳、身長90〜120センチ。頭回り約50.1センチから53.9センチまでクロスストラップで調整できる。
注目したいのが、「Child 半袖ポロシャツ Vintage PEANUTS チャーリー・ブラウン」(4620円)。チャーリー・ブラウンが着ているあの黄色いシャツの黒いジグザグ模様を、そのままポロシャツに落とし込んだデザインだ。身幅と袖周りにゆとりを持たせた新フィッティングで、8ozのコットン生地を使用している。
■ゴルフラインは、スヌーピー＆ウッドストックのユーモア全開デザインに注目
今回のコレクション、ゴルフラインも充実している。なかでも注目したいのが、「9TWENTY Vintage PEANUTS GOLF スヌーピー ウッドストック」(各4620円)。フロントには「僕のキャディがホール(穴)に落ちちゃった！」というセリフとともに緑のバイザーを被りゴルフクラブを持つスヌーピーが、バックではキャディ役のウッドストックがカップにすっぽり落ちてしまっている。「PEANUTS」らしいユーモアが詰まったキャップは、ブラック、クロームホワイト/ブラックの2色展開。
ほかにも、スイング姿のスヌーピーを刺しゅうした「9TWENTY Vintage PEANUTS GOLF スイング」(各4620円、ブラック/カーキ)、ニューエラのボックスロゴとチャーリー・ブラウン＆スヌーピーを組み合わせた「9FORTY A-Frame トラッカー Vintage PEANUTS GOLF ボックスロゴ」(各4400円)、PEANUTSとニューエラのサークルロゴを配した「9FORTY A-Frame トラッカー Vintage PEANUTS GOLF サークルロゴ」(各4400円)と、ラウンド用の選択肢が一気に広がった。
■女性ゴルファーに推したい、ラグビーシャツとミッドネックT
ゴルフウェアでチェックしたいのが、「Women's 半袖ラグビー シャツ Vintage PEANUTS GOLF サークルロゴ」(各1万450円)。柔らかな肌触りと通気性を兼ね備えたコットン混素材を使用し、吸汗速乾性、UVカット、抗菌加工を施した春夏のラウンドに最適な一枚だ。フロントの左胸にはPEANUTSロゴとニューエラのボックスロゴ、バックには大きなサークルロゴとゴルフ仕様のスヌーピーを配置。カラーはブラック、ホワイトの2色。
ユニセックスで着られる「半袖Tシャツ Vintage PEANUTS GOLF サークルロゴ」(各8250円)は、ポリエステル鹿の子素材を使用したミッドネック仕様。吸汗速乾・UVカット・抗菌加工を施し、春夏シーズンに適した高機能アイテムとなっている。
「Vintage PEANUTS」コレクションは、全国のニューエラストアおよびニューエラ公式オンラインストアにて販売中(※店舗によって一部展開のないアイテムあり)。人気のコラボシリーズだけに、気になるサイズ・カラーは早めにチェックしておきたい。週末のおでかけに、親子リンクに、今年から始めるゴルフにも。ぜひチェックしてみて！
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