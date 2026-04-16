【カルディ最新セール】関東を中心に大量追加！コーヒー豆特価＆10％オフ、4月17日以降スタートの店舗まとめ。
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。
今回は2026年4月16日時点で発表されている、4月17日以降に開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。
近隣店舗がセール対象かも？
「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人様10個までの個数制限があります。
対象店舗は以下の通りです。
【4月17日から21日】
・セブンパーク アリオ柏店(千葉県)
・イオン金沢八景店（神奈川県）
・広島ＬＥＣＴ店（広島県）
・近鉄生駒店（奈良県）
・イオンモール大牟田店（福岡県）
・立川若葉ケヤキモール店（東京都）
・八王子オーパ店（東京都）
・アリオ蘇我店（千葉県）
・青葉台東急スクエア店（神奈川県）
・調布パルコ店（東京都）
・イオンタウン津城山店（三重県）
・イオン松江SC店（島根県）
・イオンモール橿原店（奈良県）
【4月21日から25日】
・ループ金山店（愛知県）
・保谷店（東京都）
【4月22日から26日】
・浦和コルソ店（埼玉県）
【4月23日から27日】
・ラスカ平塚店（神奈川県）
・日吉東急アベニュー店（神奈川県）
・元住吉店（神奈川県）
・ミーツ国分寺店（東京都）
・カメイドクロック店（東京都）
・アコルデ代々木上原店（東京都）
・高槻阪急スクエア店（大阪府）
東京・神奈川・千葉・埼玉といった関東地方はもちろん、近畿地方、九州地方まで、多くの店舗が追加されました。
セール期間を利用して、今週もお得に買い物を楽しんで！
（東京バーゲンマニア編集部）