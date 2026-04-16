【カルディ最新セール】関東を中心に大量追加！コーヒー豆特価＆10％オフ、4月17日以降スタートの店舗まとめ。

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。

今回は2026年4月16日時点で発表されている、4月17日以降に開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。

近隣店舗がセール対象かも？

「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人様10個までの個数制限があります。

対象店舗は以下の通りです。

【4月17日から21日】

・セブンパーク アリオ柏店(千葉県)

・イオン金沢八景店（神奈川県）

・広島ＬＥＣＴ店（広島県）

・近鉄生駒店（奈良県）

・イオンモール大牟田店（福岡県）

・立川若葉ケヤキモール店（東京都）

・八王子オーパ店（東京都）

・アリオ蘇我店（千葉県）

・青葉台東急スクエア店（神奈川県）

・調布パルコ店（東京都）

・イオンタウン津城山店（三重県）

・イオン松江SC店（島根県）

・イオンモール橿原店（奈良県）

【4月21日から25日】

・ループ金山店（愛知県）

・保谷店（東京都）

【4月22日から26日】

・浦和コルソ店（埼玉県）

【4月23日から27日】

・ラスカ平塚店（神奈川県）

・日吉東急アベニュー店（神奈川県）

・元住吉店（神奈川県）

・ミーツ国分寺店（東京都）

・カメイドクロック店（東京都）

・アコルデ代々木上原店（東京都）

・高槻阪急スクエア店（大阪府）

東京・神奈川・千葉・埼玉といった関東地方はもちろん、近畿地方、九州地方まで、多くの店舗が追加されました。

セール期間を利用して、今週もお得に買い物を楽しんで！

（東京バーゲンマニア編集部）