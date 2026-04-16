「４℃」×「アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜」！春気分を高めるメニューやアイテムが登場
「お客さまの人生に寄り添い 感動を提供し続ける 記念日プロデュース企業となる。」というビジョンを掲げる「アニヴェルセル」。同社が運営する「アニヴェルセルカフェ」ではSNSで話題のメニューや、映えるメニューがそろい、Z世代からも注目を集めているが、同カフェのみなとみらい横浜店では、ジュエリーブランド「４℃」と「SAKURA」をテーマにコラボレーションした期間限定のフェア「SAKURA Sweets Collection」を2026年4月30日(木)まで開催中。春気分を高めるのにぴったりのメニューが登場している。
【写真】パートドフリュイなど“ジュエリーの透明感と煌めき”を表現したスイーツたち
今回のコラボレーションは、かけがえのない人へ想いを託すギフトを大切にするジュエリーブランド「４℃」と、アニヴェルセルが掲げる「記念日プロデュース」という姿勢が強く共鳴し、両社の「未来へつながる、大切な記念日を祝福したい」という共通の願いから実現。さらに水辺の街、横浜・みなとみらいに佇む「アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜」のロケーションが、「水」をブランド名の由来とする４℃との親和性も高めている。
フェア期間中は、４℃春のジュエリーコレクション「2026 SAKURA Collection」をデザインソースとしたアフタヌーンティー、スイーツ3種、ドリンク4種を販売。「SAKURAアフタヌーンティー」(5900円 ※予約限定。予約特典配布終了後の価格。紅茶・コーヒーなど全16種類のドリンクフリーフロー付き)では、桜のジュレとマスカルポーネクリームを重ねたグラススイーツや、ツヤ感が美しいイチゴのムース、ライチとピンクグレープフルーツのパートドフリュイ(ゼリー状の菓子)など、“ジュエリーの透明感と煌めき”を表現した珠玉のスイーツが並ぶ。そして、桜エビのタルトや、じゃがいものポタージュなど、別皿にのせられたセイボリーも充実。最後まで心地よく楽しめる構成に仕上がっている。
また「４℃」各店とオンラインショップでは、４℃春のジュエリーコレクション「2026 SAKURA Collection」として、心ときめく春におすすめの“気分が上がるアクセサリー”を販売中だ。風に舞う柔らかな花びらを描いたスウィングピアス「【SAKURA Collection】シルバー ピアス」(2万9700円)は、耳元に動きをもたらす軽やかなデザイン。可憐なピンクゴールドカラーにホワイトトパーズがキラリと輝く。
さらに、同シリーズの「シルバー ネックレス」(2万7500円)もコーディネートのアクセントにおすすめ。長さを自由に変えられるラリエットネックレスとなっているので、カジュアルからきれいめまで幅広くスタイリングできるのがうれしいところ。いつもの装いに春の彩りを添えてくれる。
毎年人気の４℃の「SAKURA Collection」と、「アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜」の期間限定メニュー。今だけの特別なコラボレーションをこの機会に楽しんでほしい。
取材・文=平井あゆみ
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今回のコラボレーションは、かけがえのない人へ想いを託すギフトを大切にするジュエリーブランド「４℃」と、アニヴェルセルが掲げる「記念日プロデュース」という姿勢が強く共鳴し、両社の「未来へつながる、大切な記念日を祝福したい」という共通の願いから実現。さらに水辺の街、横浜・みなとみらいに佇む「アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜」のロケーションが、「水」をブランド名の由来とする４℃との親和性も高めている。
フェア期間中は、４℃春のジュエリーコレクション「2026 SAKURA Collection」をデザインソースとしたアフタヌーンティー、スイーツ3種、ドリンク4種を販売。「SAKURAアフタヌーンティー」(5900円 ※予約限定。予約特典配布終了後の価格。紅茶・コーヒーなど全16種類のドリンクフリーフロー付き)では、桜のジュレとマスカルポーネクリームを重ねたグラススイーツや、ツヤ感が美しいイチゴのムース、ライチとピンクグレープフルーツのパートドフリュイ(ゼリー状の菓子)など、“ジュエリーの透明感と煌めき”を表現した珠玉のスイーツが並ぶ。そして、桜エビのタルトや、じゃがいものポタージュなど、別皿にのせられたセイボリーも充実。最後まで心地よく楽しめる構成に仕上がっている。
また「４℃」各店とオンラインショップでは、４℃春のジュエリーコレクション「2026 SAKURA Collection」として、心ときめく春におすすめの“気分が上がるアクセサリー”を販売中だ。風に舞う柔らかな花びらを描いたスウィングピアス「【SAKURA Collection】シルバー ピアス」(2万9700円)は、耳元に動きをもたらす軽やかなデザイン。可憐なピンクゴールドカラーにホワイトトパーズがキラリと輝く。
さらに、同シリーズの「シルバー ネックレス」(2万7500円)もコーディネートのアクセントにおすすめ。長さを自由に変えられるラリエットネックレスとなっているので、カジュアルからきれいめまで幅広くスタイリングできるのがうれしいところ。いつもの装いに春の彩りを添えてくれる。
毎年人気の４℃の「SAKURA Collection」と、「アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜」の期間限定メニュー。今だけの特別なコラボレーションをこの機会に楽しんでほしい。
取材・文=平井あゆみ
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