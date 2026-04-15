「ハリー・ポッター」の名シーン“組分けの儀式”も体験できる…桜田ひより＆吉川愛も大はしゃぎの特別企画「ホグワーツからの招待状」がスタジオツアー東京にて開催中
世界中で愛される、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できるエンターテインメント施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッター」(以下、スタジオツアー東京)。同施設にて、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念した特別企画『ホグワーツからの招待状』が、2026年3月18日〜9月6日(日)までの期間限定で開催中。早くも大盛り上がりとなっている。
【写真】9と3/4番線にて「ホグワーツからの招待状」のオープニングを盛り上げる桜田ひよりさんと吉川愛さん
■映画第1作の見どころに着目した展示＆演出が満載
「ホグワーツからの招待状」は、シリーズ第1作目に当たる映画『ハリー・ポッターと賢者の石』をテーマに、長年のファンはもちろん、これから作品に触れる人にとっても、ハリー・ポッターの冒険のはじまりを追体験できる特別企画。
作中に登場する印象的なシーンをピックアップしつつ、作中の魔法がどのようにして生み出され、表現されたのかを紹介。透明マントの撮影方法や呪文学の授業のシーンなど、映画制作の舞台裏をデモンストレーション形式で体験することができる。さらに、ハリー・ポッターの世界を楽しめる期間限定の展示や演出も満載で、来場者はまるでハリーと同じようにホグワーツへ足を踏み入れたかのような体験を楽しめるようになっている。
本稿では、こちらの特別企画で体験できるデモンストレーションや展示について、「それらが作中ではどのように描かれているか？」の説明も交えつつ、順に紹介していく。
■ホグワーツ魔法魔術学校の入学許可証にクローズアップ
11歳の誕生日、ハリーが大男ハグリッドから受け取ったのは、選ばれた者だけが入学できる名門・ホグワーツ魔法魔術学校の入学許可証。自分宛に届いた初めての郵便物を何とか手中におさめようとするハリーと、それを阻止するおじのバーノン・ダーズリーに降り注ぐ大量の手紙。ホグワーツから届いた魔法界への招待状は、物語が大きく動き出すきっかけでもある重要アイテム…ということで、特別企画の期間中、スタジオツアー東京のロビーには、ビッグサイズの入学許可証を展示。
また、プリベットドライブに再現されたダーズリー家を覗くと、降り注ぐ大量の手紙の展示も見られる。
■表情豊かな組分け帽子による“組分けの儀式”を体感
映画『ハリー・ポッターと賢者の石』では、ホグワーツの生徒たちが大広間に集い、組分け帽子によって4つの寮のいずれかに所属を決められる“組分けの儀式”が描かれた。
企画ごとにテーマに沿ったさまざまな装飾で来場者を迎えてきた大広間は、本企画では“組分けの儀式”の舞台へと様変わり。ホグワーツの新入生さながらに大広間へ足を踏み入れた来場者を、宙に浮いた無数のキャンドルと組分け帽子が迎えてくれる。
ここでは表情豊かな組分け帽子が、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクロー、グリフィンドールという4つの寮の名前を呼ぶシーンを再現。ちなみに帽子の声は映画の音源そのままで、寮の名前が呼ばれると、それに合わせて大広間全体が寮のカラーに彩られ、新入生たちが感じた高揚感を演出。最後にはプロジェクションマッピングにより、入学式でハリーたちを驚かせたホグワーツのゴーストたちも登場し、さらに気分を盛り上げてくれる。
■透明マントで“体が消える”シーンの撮影技法を解説
グリフィンドールの談話室では、身を隠せる“魔法の透明マント”のデモンストレーションコーナーが展開。
ホグワーツ魔法魔術学校に入学して初めて迎えるクリスマス。ハリーと親友のロンは、ツリーの下に置かれたプレゼントを見つける。プレゼントを開けると現れたのは、身を隠せる魔法の透明マントだった。これはハリーの亡き父ジェームズ・ポッターが遺したもので、ハリーはこの透明マントのおかげで、危険から何度も身を守ることができた。
こちらのコーナーでは、透明マントでハリーの体が消えるシーンがどのような技法で撮影されたのか、その謎が解き明かされる。インタラクターが実際にマントを羽織り、視覚効果チームによるデジタル処理によって、目の前で姿が見えなくなるデモンストレーションを披露。ブースの前にはモニターも用意されており、インストラクターの動きと照らし合わせて、姿が消えるさまをリアルタイムで確認することができる。
■羽が宙に浮かぶ“魔法”の撮影技法が明らかに
呪文学の授業でハーマイオニーが「ウィンガーディアム・レヴィオーサ」と唱えると、羽が宙に浮かぶ印象的なシーン。会場内にはこちらを再現したコーナーも展開。
羽を浮かす魔法は、特殊効果チームによる仕掛けを使って撮影されたが、その手法は驚くほど単純で、サイレント映画の時代から使われる伝統的な技術だった。浮遊術の秘密を、インタラクターが目の前でデモンストレーションをしながら詳しく解説してくれる。
■ハグリッドが半巨人に映る仕掛けも公開
主要な登場人物のひとり、ハグリッド。半巨人であるハグリッドを演じたロビー・コルトレーンは身長約183センチで、“半巨人の体格”を表現するには十分とはいえなかった。そこで現場では、身長208センチの元ラグビー選手がアニマトロニクス制の特製マスクを被ることで大きなサイズのハグリッドに扮し、シーンによってふたりを使い分けることで、彼の巨体を表現したという。
さらに小道具にも、ハグリッドを大きく見せる秘密があり、ハグリッド役のコルトレーンのカットを撮影するシーンは通常サイズの小道具が、ハリーたち子役のカットを撮影するシーンは大きいサイズの小道具が使われたそう。
クリーチャー制作室では「どのような技術でハグリッドを大きく見せたのか？」を、ハグリッドのマスクによるデモンストレーションを通して解説。また今回は立ち寄れなかったが、別場所にあるハグリッドの小屋では、彼のサイズで制作された小道具も閲覧できるようになっている。
■ホグワーツ城でプロジェクションマッピングを堪能
細部まで忠実に再現されたホグワーツ城の模型のエリアでは、魔法界で大人気のスポーツであるクィディッチの試合のシーンをイメージしたプロジェクションマッピングの演出が楽しめる。ハリーが100年ぶりの最年少シーカーとしてグリフィンドールの代表選手に選ばれた最初の試合、グリフィンドール対スリザリンの試合のシーンが大迫力の映像で展開。映画音源による臨場感あふれる演出も相まって、ついつい見入ってしまうこと間違いなし！
■映画の名場面にちなんだ限定フードもずらり
ハリーのもとに届いた大量の入学許可証を表現した「入学許可証のクレープ」(1800円)や、初のクィディッチ対戦をイメージした「クィディッチピザ 〜グリフィンドール VS スリザリン〜」(2800円)、ホグワーツ特急でハリーがお菓子を買うときに「ぜーんぶちょうだい」と言うシーンをイメージし、ジェリービーンズやカエルチョコをトッピングした「『ぜーんぶちょうだい』ミルクシェイク」(950円)など、ファンの心をくすぐる数々のフードメニューも期間限定で販売。「ホグワーツからの招待状」開催期間中は何度も通い、全メニューの食べ比べをしてみる…というのもアリかも。
■映画誕生25周年を記念したグッズも発売
映画『ハリー・ポッターと賢者の石』にインスパイアされたアニバーサリーコレクションも、スタジオツアー東京とハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパンで販売。組分け帽子を被ったベアや、賢者の石のキーチェーン、心の奥底にある最も深い願いを映し出す「みぞの鏡」のレプリカなど、作中に登場する印象的なアイテムをモチーフにしたグッズが多数用意されている。
■オープニングセレモニーには桜田ひよりさん、吉川愛さんも登壇
「ホグワーツからの招待状」のスタートに合わせて、開催初日にはオープニングセレモニーも実施。スタジオツアー東京の初代アンバサダーである俳優の桜田ひよりさんと吉川愛さんが登壇し、企画の見どころや、一足先に体験した感想を語るトークセッションを行ったほか、「ホグワーツ特急 出発進行！」の掛け声とともに列車の汽笛が鳴り、煙があがる演出もあり、特別企画のスタートを華やかに盛り上げた。
ふたりは、ロンドンのキングス・クロス駅で“ハリーが壁をすり抜けて9と3/4番線に到着する名シーン”を彷彿とさせるスモークに包まれた演出で登場。特別企画の一部を体験した感想を聞かれた桜田さんは「体験したてほやほやでここに立っています！」と興奮気味に回答。続けて、「ホグワーツの1年生が経験する組分けの儀式の仕様になったスペシャルな大広間に行ってきました。映画の声そのままの組分け帽子の声が聞こえてきて、本当にワクワクしました！」と、大広間で体験できる“組分けの儀式”についても熱弁した。
一方の吉川さんは「組分け帽子の表情が動いているのが間近で見られるんです。組分け帽子がかわいすぎたので、今日は襟元に組分け帽子をつけてきちゃいました」と、身に着けている映画25周年限定のグッズを紹介。また以前、スペシャルムービーを撮影したときのことも思い出しつつ、「先日の動画では、少し恥ずかしい気持ちで組分けごっこをしたのですが、今日は本物の組分け帽子の声に合わせて“組分け”が体験できました。ライトアップもされて、部屋全体で気分を盛り上げてくれる演出が楽しめて、特別感を感じました！」と興奮冷めやらぬ様子で、特別演出を体験した感想を聞かせてくれた。
さらにセレモニーの後半には、ホグワーツ特急に乗るための“チケット”をモチーフにした巨大アニバーサリーケーキが登場。特別企画のスタートと、ホグワーツへの“入学”を祝したケーキを前にした桜田さんと吉川さんは「すごーい！」「かわいい！」と、驚き＆喜びの声を連発。ふたりの好きな寮であるレイブンクローとスリザリンのネクタイなど、細部まで再現されたこだわりの装飾にも感動した様子で、会場も温かな雰囲気に包まれた。
スタジオツアー東京「ホグワーツからの招待状」
開催期間：2026年3月18日〜9月6日(日)
ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター
住所：東京都練馬区春日町1-1-7
チケット料金：大人6300円、中・高校生(12〜17歳)5200円〜、幼児・小学生(4〜11歳)3800円〜、乳幼児(3歳以下)無料※価格は時期によって異なる
※チケットは公式サイトで事前に購入する必要があります。スタジオツアー東京(現地)ではお求めになれません。
取材・文＝ソムタム田井
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All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & (TM) WBEI. Publishing Rights (C) JKR.
■映画第1作の見どころに着目した展示＆演出が満載
「ホグワーツからの招待状」は、シリーズ第1作目に当たる映画『ハリー・ポッターと賢者の石』をテーマに、長年のファンはもちろん、これから作品に触れる人にとっても、ハリー・ポッターの冒険のはじまりを追体験できる特別企画。
作中に登場する印象的なシーンをピックアップしつつ、作中の魔法がどのようにして生み出され、表現されたのかを紹介。透明マントの撮影方法や呪文学の授業のシーンなど、映画制作の舞台裏をデモンストレーション形式で体験することができる。さらに、ハリー・ポッターの世界を楽しめる期間限定の展示や演出も満載で、来場者はまるでハリーと同じようにホグワーツへ足を踏み入れたかのような体験を楽しめるようになっている。
本稿では、こちらの特別企画で体験できるデモンストレーションや展示について、「それらが作中ではどのように描かれているか？」の説明も交えつつ、順に紹介していく。
■ホグワーツ魔法魔術学校の入学許可証にクローズアップ
11歳の誕生日、ハリーが大男ハグリッドから受け取ったのは、選ばれた者だけが入学できる名門・ホグワーツ魔法魔術学校の入学許可証。自分宛に届いた初めての郵便物を何とか手中におさめようとするハリーと、それを阻止するおじのバーノン・ダーズリーに降り注ぐ大量の手紙。ホグワーツから届いた魔法界への招待状は、物語が大きく動き出すきっかけでもある重要アイテム…ということで、特別企画の期間中、スタジオツアー東京のロビーには、ビッグサイズの入学許可証を展示。
また、プリベットドライブに再現されたダーズリー家を覗くと、降り注ぐ大量の手紙の展示も見られる。
■表情豊かな組分け帽子による“組分けの儀式”を体感
映画『ハリー・ポッターと賢者の石』では、ホグワーツの生徒たちが大広間に集い、組分け帽子によって4つの寮のいずれかに所属を決められる“組分けの儀式”が描かれた。
企画ごとにテーマに沿ったさまざまな装飾で来場者を迎えてきた大広間は、本企画では“組分けの儀式”の舞台へと様変わり。ホグワーツの新入生さながらに大広間へ足を踏み入れた来場者を、宙に浮いた無数のキャンドルと組分け帽子が迎えてくれる。
ここでは表情豊かな組分け帽子が、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクロー、グリフィンドールという4つの寮の名前を呼ぶシーンを再現。ちなみに帽子の声は映画の音源そのままで、寮の名前が呼ばれると、それに合わせて大広間全体が寮のカラーに彩られ、新入生たちが感じた高揚感を演出。最後にはプロジェクションマッピングにより、入学式でハリーたちを驚かせたホグワーツのゴーストたちも登場し、さらに気分を盛り上げてくれる。
■透明マントで“体が消える”シーンの撮影技法を解説
グリフィンドールの談話室では、身を隠せる“魔法の透明マント”のデモンストレーションコーナーが展開。
ホグワーツ魔法魔術学校に入学して初めて迎えるクリスマス。ハリーと親友のロンは、ツリーの下に置かれたプレゼントを見つける。プレゼントを開けると現れたのは、身を隠せる魔法の透明マントだった。これはハリーの亡き父ジェームズ・ポッターが遺したもので、ハリーはこの透明マントのおかげで、危険から何度も身を守ることができた。
こちらのコーナーでは、透明マントでハリーの体が消えるシーンがどのような技法で撮影されたのか、その謎が解き明かされる。インタラクターが実際にマントを羽織り、視覚効果チームによるデジタル処理によって、目の前で姿が見えなくなるデモンストレーションを披露。ブースの前にはモニターも用意されており、インストラクターの動きと照らし合わせて、姿が消えるさまをリアルタイムで確認することができる。
■羽が宙に浮かぶ“魔法”の撮影技法が明らかに
呪文学の授業でハーマイオニーが「ウィンガーディアム・レヴィオーサ」と唱えると、羽が宙に浮かぶ印象的なシーン。会場内にはこちらを再現したコーナーも展開。
羽を浮かす魔法は、特殊効果チームによる仕掛けを使って撮影されたが、その手法は驚くほど単純で、サイレント映画の時代から使われる伝統的な技術だった。浮遊術の秘密を、インタラクターが目の前でデモンストレーションをしながら詳しく解説してくれる。
■ハグリッドが半巨人に映る仕掛けも公開
主要な登場人物のひとり、ハグリッド。半巨人であるハグリッドを演じたロビー・コルトレーンは身長約183センチで、“半巨人の体格”を表現するには十分とはいえなかった。そこで現場では、身長208センチの元ラグビー選手がアニマトロニクス制の特製マスクを被ることで大きなサイズのハグリッドに扮し、シーンによってふたりを使い分けることで、彼の巨体を表現したという。
さらに小道具にも、ハグリッドを大きく見せる秘密があり、ハグリッド役のコルトレーンのカットを撮影するシーンは通常サイズの小道具が、ハリーたち子役のカットを撮影するシーンは大きいサイズの小道具が使われたそう。
クリーチャー制作室では「どのような技術でハグリッドを大きく見せたのか？」を、ハグリッドのマスクによるデモンストレーションを通して解説。また今回は立ち寄れなかったが、別場所にあるハグリッドの小屋では、彼のサイズで制作された小道具も閲覧できるようになっている。
■ホグワーツ城でプロジェクションマッピングを堪能
細部まで忠実に再現されたホグワーツ城の模型のエリアでは、魔法界で大人気のスポーツであるクィディッチの試合のシーンをイメージしたプロジェクションマッピングの演出が楽しめる。ハリーが100年ぶりの最年少シーカーとしてグリフィンドールの代表選手に選ばれた最初の試合、グリフィンドール対スリザリンの試合のシーンが大迫力の映像で展開。映画音源による臨場感あふれる演出も相まって、ついつい見入ってしまうこと間違いなし！
■映画の名場面にちなんだ限定フードもずらり
ハリーのもとに届いた大量の入学許可証を表現した「入学許可証のクレープ」(1800円)や、初のクィディッチ対戦をイメージした「クィディッチピザ 〜グリフィンドール VS スリザリン〜」(2800円)、ホグワーツ特急でハリーがお菓子を買うときに「ぜーんぶちょうだい」と言うシーンをイメージし、ジェリービーンズやカエルチョコをトッピングした「『ぜーんぶちょうだい』ミルクシェイク」(950円)など、ファンの心をくすぐる数々のフードメニューも期間限定で販売。「ホグワーツからの招待状」開催期間中は何度も通い、全メニューの食べ比べをしてみる…というのもアリかも。
■映画誕生25周年を記念したグッズも発売
映画『ハリー・ポッターと賢者の石』にインスパイアされたアニバーサリーコレクションも、スタジオツアー東京とハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパンで販売。組分け帽子を被ったベアや、賢者の石のキーチェーン、心の奥底にある最も深い願いを映し出す「みぞの鏡」のレプリカなど、作中に登場する印象的なアイテムをモチーフにしたグッズが多数用意されている。
■オープニングセレモニーには桜田ひよりさん、吉川愛さんも登壇
「ホグワーツからの招待状」のスタートに合わせて、開催初日にはオープニングセレモニーも実施。スタジオツアー東京の初代アンバサダーである俳優の桜田ひよりさんと吉川愛さんが登壇し、企画の見どころや、一足先に体験した感想を語るトークセッションを行ったほか、「ホグワーツ特急 出発進行！」の掛け声とともに列車の汽笛が鳴り、煙があがる演出もあり、特別企画のスタートを華やかに盛り上げた。
ふたりは、ロンドンのキングス・クロス駅で“ハリーが壁をすり抜けて9と3/4番線に到着する名シーン”を彷彿とさせるスモークに包まれた演出で登場。特別企画の一部を体験した感想を聞かれた桜田さんは「体験したてほやほやでここに立っています！」と興奮気味に回答。続けて、「ホグワーツの1年生が経験する組分けの儀式の仕様になったスペシャルな大広間に行ってきました。映画の声そのままの組分け帽子の声が聞こえてきて、本当にワクワクしました！」と、大広間で体験できる“組分けの儀式”についても熱弁した。
一方の吉川さんは「組分け帽子の表情が動いているのが間近で見られるんです。組分け帽子がかわいすぎたので、今日は襟元に組分け帽子をつけてきちゃいました」と、身に着けている映画25周年限定のグッズを紹介。また以前、スペシャルムービーを撮影したときのことも思い出しつつ、「先日の動画では、少し恥ずかしい気持ちで組分けごっこをしたのですが、今日は本物の組分け帽子の声に合わせて“組分け”が体験できました。ライトアップもされて、部屋全体で気分を盛り上げてくれる演出が楽しめて、特別感を感じました！」と興奮冷めやらぬ様子で、特別演出を体験した感想を聞かせてくれた。
さらにセレモニーの後半には、ホグワーツ特急に乗るための“チケット”をモチーフにした巨大アニバーサリーケーキが登場。特別企画のスタートと、ホグワーツへの“入学”を祝したケーキを前にした桜田さんと吉川さんは「すごーい！」「かわいい！」と、驚き＆喜びの声を連発。ふたりの好きな寮であるレイブンクローとスリザリンのネクタイなど、細部まで再現されたこだわりの装飾にも感動した様子で、会場も温かな雰囲気に包まれた。
スタジオツアー東京「ホグワーツからの招待状」
開催期間：2026年3月18日〜9月6日(日)
ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター
住所：東京都練馬区春日町1-1-7
チケット料金：大人6300円、中・高校生(12〜17歳)5200円〜、幼児・小学生(4〜11歳)3800円〜、乳幼児(3歳以下)無料※価格は時期によって異なる
※チケットは公式サイトで事前に購入する必要があります。スタジオツアー東京(現地)ではお求めになれません。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & (TM) WBEI. Publishing Rights (C) JKR.