何枚でも欲しい♡【しまむら】ガバッと着て即おしゃれ！「主役級ロンT」

上着いらずで快適に過ごせる季節が到来。トップス × ボトムスのワンツーコーデをおしゃれに見せるなら、パッと目を引く主役級デザインのトップスがあると頼りになります。そこでおすすめしたいのが、今回紹介する【しまむら】の「主役級ロンT」。シンプルなボトムスを合わせるだけで即サマになるから、洗い替え用にも欲しくなるかも。

二重ラインが今っぽい配色ボーダーT

【しまむら】「ボーダーTシャツ」\1,419（税込）

大人のカジュアルコーデにも取り入れやすいボーダー柄Tシャツ。個性のあるダブルボーダーや、ボーダーと同色のネックライン・袖口リブがアクセントになってくれます。ショート丈なのでワイドジーンズとも好バランス。ホワイトジーンズを合わせると、季節感もプラスできそうです。

1枚で季節感がUPする配色ロンT

【しまむら】「ラグランロンT」\1,419（税込）

グリーンが効いた、春のデイリーカジュアルにうってつけな配色ロンT。肩まわりにゆとりのあるラグランスリーブが、動きやすさもサポートしてくれます。オーバーサイズなので、フロントインするとすっきり見えそう。@azusa._.yuituruiさんのように小物もアクセントカラーとリンクさせると、着こなしが垢抜けるかも。

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※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、@azusa._.yuiturui様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Emika.M