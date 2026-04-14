【グローバルワークのブラウン】が優勝かも！ 大人のシャレ見え♡「おすすめトップス」

本格的な春が到来し、ワードローブを入れ替えたいこの時期。明るいカラーがよく合う春ですが、上品見えを狙うなら落ち着いた「ブラウン」も取り入れてみて。今回は、大人におすすめしたい【グローバルワーク】のブラウン色のトップスをご紹介します。ナチュラルで洗練された雰囲気に導いてくれるブラウンを味方に、ワンランク上のおしゃれを楽しんで。

大人カジュアルの相棒になるボーダーTシャツ

【グローバルワーク】「ヘビロッTEEボーダー長袖」\3,490（税込）

いつものコーデに新鮮な表情を与えてくれる、マルチボーダー柄の長袖Tシャツ。同じくブラウンのマウンテンパーカーを重ね着しても、爽やかなホワイトとブルーのラインがアクセントになり、のっぺり感を払拭できています。カジュアルな風合いながらシックなブラウンが品の良さも演出。アウターを脱いでも1枚で絵になる、「ゆるっとした抜け感のあるサイジング」（公式サイトより）が採用されています。

ブラウンを春っぽく取り入れられるストライプシャツ

【グローバルワーク】「365日マイスタイルシャツ」\2,990（税込）

春にブラウンは重たく見える気がして……という人も、爽やかなストライプ柄のシャツなら取り入れやすそう。ベーシックでオンオフ問わず着やすく、ワードローブに備えておくと便利な一着になる予感です。1枚でサラッと着たり、タンクトップやTシャツと重ね着したり、幅広いスタイリングが楽しめそう。肩掛けや腰巻きにして、ワザありコーデに仕上げるのも◎ UVカットに加えて防シワやイージードライと、機能面も充実しています。

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writer：Emika.M