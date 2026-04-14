上戸彩＆森川智之、『ズートピア』コンビでディズニー満喫！ 「ニックジュディ2ショット」「いいねを10万くらい押したい」
声優の森川智之が、4月13日（月）に自身のInstagramを更新。俳優の上戸彩と撮影した2ショットを披露しファンから「上戸彩さんと森川智之さんとツーショット最高です！」「ニクジュディで行ったってこと!?」など反響が集まった。
【写真】東京ディズニーシーを満喫する上戸彩＆森川智之の2ショット
■『ズートピア』の名コンビ
2人は、ディズニー映画『ズートピア』の日本版声優に参加しており、頑張り屋なウサギのジュディを上戸が、皮肉屋だけど根は優しいキツネのニックを森川が担当している。
森川はこの日「東京ディズニーシー25周年『スパークリングジュビリー』プレビューナイトにご招待いただきました」とコメントを添えた複数枚の写真を投稿。
上戸と一緒にパークを満喫したようで、1枚目には2人が肩を並べて笑顔を見せている2ショット写真が公開されている。
作中の名コンビを演じている森川と上戸の楽しげな姿に、本投稿には「ニックジュディ2ショット」「いいねを10万くらい押したい」「ニックとジュディ最高〜」「これからもズーーっと応援しています！」といった声が寄せられた。
引用：「森川智之」Instagram（@moriax291）
【写真】東京ディズニーシーを満喫する上戸彩＆森川智之の2ショット
■『ズートピア』の名コンビ
2人は、ディズニー映画『ズートピア』の日本版声優に参加しており、頑張り屋なウサギのジュディを上戸が、皮肉屋だけど根は優しいキツネのニックを森川が担当している。
上戸と一緒にパークを満喫したようで、1枚目には2人が肩を並べて笑顔を見せている2ショット写真が公開されている。
作中の名コンビを演じている森川と上戸の楽しげな姿に、本投稿には「ニックジュディ2ショット」「いいねを10万くらい押したい」「ニックとジュディ最高〜」「これからもズーーっと応援しています！」といった声が寄せられた。
引用：「森川智之」Instagram（@moriax291）