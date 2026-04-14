【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 1−1（PK1ー3） 東京ヴェルディ（4月12日／埼玉スタジアム２００２）

【映像】尻もちついてもボールキープ＆局面打開

元日本代表FWが尻餅状態から相手をかわすボールキープを披露。超人的な体幹の強さを感じさせる野生的なキープ力にファンと解説者が驚愕している。

4月12日に明治安田J1百年構想リーグの第10節が行われ、浦和と東京ヴェルディが対戦。試合は両チームがゴールを奪い合い、PK戦の末にアウェイの東京Vが勝点2を獲得した。

浦和が1点リードして迎えた56分、今季ヨーロッパから加入した180cmのFWが驚異的なフィジカルを発揮する。

浦和のFWオナイウ阿道が相手陣内の右サイドで、高く上がったクリアボールを収める。すると、すぐさま相手3選手に囲まれた。

オナイウは内側から走り抜ける味方へのループパスで打開を試みるも、東京VのMF森田晃樹に当たってパスは通らない。しかし、すぐさまルーズボールに反応。MF吉田泰授を背負っていたのだが、掴まれて尻餅をつく格好になってしまう。そこに森田も寄せてきて挟まれるが、左足でボールをすくい上げて、森田の足をかわす。そして、吉田を振り払い、すぐに立ち上がって置き去りにして局面を打開。FW肥田野蓮治にボールを預け、難しい体勢ながらマイボールにしてみせた。

解説・福田正博氏は「無理が効くと言うんですかね。まさにそんなプレーですよね」と称賛し、ファンもSNS上で「これオナイウどうなってんの？笑」「野生的なキープだな」「体幹バグりすぎだな」「ほんと凄い」「無理目のボールもなんとかマイボールにするやん」「マジで献身的すぎ」「オナイウがほぼ興梠」と驚きながら興奮している。

人間離れしたキープを見せたオナイウは、 1995年11月8日生まれの30歳。埼玉県出身で、正智深谷高校を卒業後ジェフユナイテッド市原・千葉を経て2017年に浦和に加入した。当時の浦和では結果を残せなかったが、翌年に武者修行先として赴いたレノファ山口ではJ2で42試合22得点を記録。その後は大分トリニータ、横浜F・マリノスでプレーし、J1でも二桁得点を達成。2021年にはW杯二次予選でハットトリックも果たし、海外挑戦を果たす。フランスとドイツで計5シーズンを戦い、6年ぶりに帰還した。

今季はこれまで7試合に出場。復帰後初ゴールこそまだないが、強靭かつ献身的なプレーで前線の起点役を務めている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）