「eye of the tiger」の意味は？意外と答えがわかる人も多いかも！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「eye of the tiger」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は『「虎の眼」を持つこと』でした！
この表現は、単一の目標を達成することに焦点を当てることを指します。
狙った獲物を逃さない「虎の眼」のイメージから成り立った言葉だそうですよ。
「She's focused, determined, and knows what she wants. There's no doubt she has the eye of the tiger.」
（彼女は集中力があり、決意が固く、自分の欲しいものをわかっている。彼女が「虎の眼」を持っていることは間違いない）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部