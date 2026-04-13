「eye of the tiger」の意味は？意外と答えがわかる人も多いかも！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は『「虎の眼」を持つこと』でした！

この表現は、単一の目標を達成することに焦点を当てることを指します。

狙った獲物を逃さない「虎の眼」のイメージから成り立った言葉だそうですよ。

「She's focused, determined, and knows what she wants. There's no doubt she has the eye of the tiger.」

（彼女は集中力があり、決意が固く、自分の欲しいものをわかっている。彼女が「虎の眼」を持っていることは間違いない）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。