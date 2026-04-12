TKOが「今後を本音で話し合い、一つ大きな決断」報告 木下武宏の誕生月に新展開へ
お笑いコンビ・TKO（木本武宏、木下隆行）が、11日に更新されたYouTube「TKO木下のキノちゃんねる〜天まで届け〜」の動画に、コンビそろって出演し、タイでのライブ開催を発表した。
【動画】TKOがリモートで相談→タイでのライブが決定
「【ご報告】TKOの今後を本音で話し合い、一つ大きな決断をしました。」と題した動画では、タイ在住の木下が、リモートで日本の木本を呼び出す形で、タイでのライブを持ちかけた。
タイで暮らす日本人らに楽しんでほしいという。木本がOKしてスケジュールを調整し、詳細が明らかになった。
『TKOコント＆ライブツアーinタイ』は、木本の誕生日月でもある5月28日・29日に計3公演を予定。会場は、バンコクのBAR「ON AIR」。料金は1500バーツ（現地払い）。「※各情報は変更の可能性がありますのでご了承ください」としている。
【動画】TKOがリモートで相談→タイでのライブが決定
「【ご報告】TKOの今後を本音で話し合い、一つ大きな決断をしました。」と題した動画では、タイ在住の木下が、リモートで日本の木本を呼び出す形で、タイでのライブを持ちかけた。
タイで暮らす日本人らに楽しんでほしいという。木本がOKしてスケジュールを調整し、詳細が明らかになった。
『TKOコント＆ライブツアーinタイ』は、木本の誕生日月でもある5月28日・29日に計3公演を予定。会場は、バンコクのBAR「ON AIR」。料金は1500バーツ（現地払い）。「※各情報は変更の可能性がありますのでご了承ください」としている。