東京駅「東京ギフトパレット」に抹茶スイーツ集結。贅沢ケーキや週末限定のパフェ...どれも美味しそう

東京駅八重洲北口すぐの「東京ギフトパレット」は、2026年4月11日から春限定の抹茶スイーツを展開しています。

抹茶ラバーにはたまらなすぎる...

・【東京會舘】マロンシャンテリー 抹茶

抹茶風味のクリームと、丁寧に裏漉しした栗の甘露煮を合わせた春限定のマロンシャンテリー。鮮やかなグリーンカラーが印象的で、ほろ苦い抹茶と栗のやさしい甘さが絶妙なバランスです。

トッピングの大納言が食感のアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめます。

価格は1個1512円。販売期間は4月11日から30日まで。

・【東京會舘】ごほうびパフェ「和洋折衷」

東京ギフトパレット限定かつ週末限定のパフェ。抹茶クリームをベースに、いちご、赤えんどう豆、求肥、黒蜜を合わせた、和と洋の魅力を一度に味わえるひと品です。

春らしい彩りと、さまざまな食感の組み合わせが楽しめるため、自分へのご褒美スイーツにもおすすめですよ。

価格は1個1296円。販売期間は4月3日から5月31日の金・土・日曜日・祝日。

・【バターバトラー】バターと抹茶のフィナンシェ

フランス産生乳の発酵バターと宇治抹茶を生地に練り込んで焼き上げたフィナンシェ。バターの芳醇なコクと、宇治抹茶の上品な香りが口の中に広がります。

4個入で価格は1296円。販売期間は6月30日まで（なくなり次第終了）。

1000円以下の商品も

以下は、通年販売の商品です。

・【茶の環】抹茶のハードバウム

一層ずつ厚めに焼き上げた、しっかり食感のバウムクーヘン。抹茶をたっぷり使った濃厚な味わいに加え、表面の抹茶グラサージュのシャリっとした食感がアクセントになっています。

抹茶好きにはたまらない、食べ応えのあるひと品です。

価格は1ホール1944円。

・【茶の環】抹茶バターケーキ「満月」

茶の環で人気No.1の抹茶ケーキ。鮮やかな緑色の生地は、しっとりとした口当たりで、ひと口食べると濃厚な抹茶の香りが広がります。

約15cmサイズで、家族や友人とシェアして楽しむのにもぴったりです。

価格は1ホール（約15cm） 1944円。

・【フェーヴ】ラングドシャロール 抹茶 8個入

ほろ苦い抹茶味のラングドシャ生地をロール状に巻き上げた焼菓子。サクサクと軽やかな食感とともに、上品な抹茶の香りが口いっぱいに広がります。

個包装で配りやすく、東京土産にもおすすめです。

価格は8個入972円。

・【VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO】タブレットショコラ・抹茶

ガーナ産カカオ55％のチョコレートに、京都・宇治抹茶をブレンドしたタブレットショコラ。抹茶のふくよかな香りと、カカオの奥深い風味が重なり合います。

抹茶とチョコレート、どちらも好きな人にぴったりな1枚です。

内容量は35g、価格は756円。

・【ムレスナティー】抹茶アールグレイ

紅茶なのに抹茶の香りが楽しめる、ムレスナティーならではのユニークなフレーバー。やさしい"Thank you"のメッセージ付きパッケージで、ちょっとした贈り物にもぴったりです。

スイーツと合わせて楽しみたい、お茶好き必見の商品ですよ。

価格は11包入1026円。

■東京ギフトパレット

【住所】

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口

【営業時間】

平日：9時30分から20時30分

土日祝：9時から20時30分

※一部店舗により異なります

新茶の季節にぴったりな濃厚抹茶スイーツを楽しんで。

※価格はすべて税込です。

（東京バーゲンマニア編集部）