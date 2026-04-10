日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を4月10日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は510円（税込）より。一部店舗では価格が異なる場合がある。各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了となる。

前回販売されたハッピーセット「ドラえもん」に続いて、今月は新たなハッピーセット「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」が登場する。今回はいつも通りの2シリーズ同時展開となっており、第1弾は4月10日から4月23日まで、第2弾は4月24日から5月7日まで展開され、それぞれ各弾4種類＋ひみつのおもちゃ1種を含む合計9種類が用意されている。また、5月8日からは第3弾として、全種類が登場する予定だ。

弊誌では「ハッピーセット 一足先に遊んでみた！」シリーズとして、ハッピーセットの新作おもちゃをその発表に先駆けて体験し、各おもちゃのフォトレポートをお届けしている。今回もハッピーセット「サンリオキャラクターズ」のおもちゃサンプルを一足先に遊ぶことができたので、早速その魅力をお伝えしていきたい。

「ハッピーセット」シリーズ 関連記事

本稿でご紹介するハッピーセット「サンリオキャラクターズ」は、マクドナルドとサンリオのキャラクターたちとのコラボレーションで生まれたおもちゃだ。今回は、各キャラクターの好きなことや得意なこと、夢などをフィーチャーしたものが取り揃えられている。

おもちゃに登場するキャラクターたちもバラエティ豊かなラインナップで、ハローキティやクロミ、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、シナモロール、マイメロディ、ポチャッコといったおなじみの面々に加えて、こぎゅみゅんがハッピーセットのおもちゃに初登場する点もポイントだ。

なお、同時展開されるハッピーセット「トミカ」に関しては、別稿にて紹介しているのでそちらも合わせてご覧いただきたい。

今回のハッピーセット「サンリオキャラクターズ」では、第1弾と第2弾合わせて合計9種類のおもちゃが展開される。そのうちひとつは、第2弾に登場するひみつのおもちゃだ。

第1弾では、「ハローキティ きせかえフィギュア」、「クロミ ケータイ型キーリング」、「ポムポムプリン おしりフリフリフィギュア」、「リトルツインスターズ ゆめかわメモケース」の4種類がおもちゃとして登場する。

それに続く第2弾では、「シナモロール くるくるスイーツケース」、「マイメロディ パフューム型ペンスタンド」、「ポチャッコ スケボーフィギュア」、「こぎみゅん ぎゅぎゅっとおにぎりメーカー」と、ひみつのおもちゃがラインナップされている。おもちゃ箱は第1弾が水色で第2弾がピンク色だ。

こちらが第1弾（4月10日～4月23日）のハッピーセット「サンリオキャラクターズ」に登場するおもちゃ。写真左から「ハローキティ きせかえフィギュア」、「クロミ ケータイ型キーリング」、「ポムポムプリン おしりフリフリフィギュア」、「リトルツインスターズ ゆめかわメモケース」

こちらが第2弾（4月24日～5月7日）のハッピーセット「サンリオキャラクターズ」に登場するおもちゃ。写真左から「シナモロール くるくるスイーツケース」、「マイメロディ パフューム型ペンスタンド」、「ポチャッコ スケボーフィギュア」、「こぎみゅん ぎゅぎゅっとおにぎりメーカー」

こちらが今回のおもちゃ箱。第1弾と第2弾で写真も異なっていることに加えて、並べると絵が繋がっているように見える

日本マクドナルドによると、今回のハッピーセット「サンリオキャラクターズ」には「生活習慣、言語、想像力」がテーマになったおもちゃが取り揃えられている。「ハローキティ きせかえフィギュア」でシールを貼って着替えたところを考えながら遊ぶことで、想像力が育まれるのだ。

また、「シナモロールのくるくるスイーツケース」に小物を入れてみたり、「マイメロディのパフューム型ペンスタンド」で普段使っている鉛筆などを設置して置き場所を整理することで、生活習慣を身につけることができる。さらに、「クロミのケータイ型キーリング」で電話ごっこを楽しんだり、「リトルツインスターズ ゆめかわメモケース」で友達と手紙のやりとりをすることは、言語力を育んでくれる。

今回はおもちゃ箱にQRコードが記載されている。そちらをスマートフォンで読み込むことで、前回も好評だったハッピーセットのオリジナルスイカゲームの進化版である「サンリオキャラクターズのハッピースイカゲーム」がプレイ可能だ。

いつもどおり可愛いおもちゃが多数登場

ごっこ遊びで言語力もアップ！

おなじみのキャラクターに加えて、初登場のこぎゅみゅんもラインナップ

おもちゃだけではなく、スマホでゲームも楽しめる

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663342