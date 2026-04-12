【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年4月13日〜4月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月13日〜4月19日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３
『いつもと違う自分でいます』
｜総合運｜ ★★★★★
チームや味方の人達の中で活動していきます。自分の中では住む世界が違うレベルの高い人達と混じっている実感もあるでしょう。仕事や公の場では勇気ある人と行動を共にしていきます。甘えることもできるし、自信がなくなったら肯定してもらうこともできるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
普段は自分の中ではタブーとしている行動やキャラも、受け入れたり演じたりする必要があるようです。ハラハラして慣れないくらいで丁度良いでしょう。シングルの方は、しっかり引っ張っていってくれる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が周囲の人達に２人の関係をもっと広めたいです。
｜時期｜
4月13日 正義感が強い ／ 4日17日 繋がりが深まる
｜ラッキーアイテム｜
りんご
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞