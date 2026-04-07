【熱海New Open】和牛焼肉 舵 KAJI で楽しむ富士山火山石の焼肉会席

2026年3月27日、熱海パールスターホテルに誕生した焼肉”舵 KAJI”。オープンを聞きつけ、筆者はさっそく特別なディナーを体験してきました。いただいたのは、神戸牛や米沢牛を一皿ずつ味わう焼肉会席の極みコース。富士山の火山石で丁寧に焼き上げるスタイルは、焼肉のイメージを覆すほどの上質さ。とろけるおいしさとともに、非日常のひとときを堪能できるごほうびディナーです。

熱海の夜に映える、上質な焼肉空間



熱海パールスターホテル内にオープンした”舵 KAJI”。落ち着いた佇まいの入口は、これから始まる特別な時間への期待を高めてくれます。

これまで館内から各レストランへ入るスタイルでしたが、”舵 KAJI”は国道沿いから直接入店できる路面店スタイル。

熱海の象徴であるお宮の松を背に店舗へと入るロケーションも印象的で、観光で訪れた方も気軽に立ち寄れるのが魅力です。もちろんホテルロビーからの来店も可能です。



店内は洗練された和モダンな雰囲気。席間にもゆとりがあり、周囲を気にせずゆっくりと食事を楽しめるのが魅力です。

窓側の席にはお宮の松を望める特等席も用意されており、今回筆者のりぴよはこちらの席へ。

熱海での生活が長くなり街に慣れてきたとはいえ、ランドマークを眺めながらいただく食事はやはり特別なひとときです。

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熱海パールスターホテルで味わう、上質な焼肉会席

【先附】湯葉サラダ ミニトマト ラレシ 南瓜サラダ 彩り野菜 ニューサマードレッシング

彩りから心をつかまれる前菜は、ヘルシーな湯葉の生春巻き風。伊豆を感じるニューサマードレッシングでさっぱりと。コースのはじまりにふさわしい、軽やかで華やかな一皿です。

【旬菜･温物】和牛炙りと鮑柔煮 吸酢ジュレ掛け 根三つ葉の御浸し 焼き茄子 酢味噌、フルーツトマト蜜煮 アイスプラント、鶏スープのお玉蒸し 鶏スープ餡 和牛時雨煮 焼き目餅 刻み葱 黒七味



会席らしい和の技が光るぜいたくなメニューが続きます。

旬菜の和牛炙りや鮑の柔らか煮は吸酢ジュレの爽やかさが重なり上品な味わい。さらに、鶏スープのお玉蒸しはほっとする深いうまみで、心までほどけるようです。

【御凌ぎ】黒毛和牛肉寿司 生雲丹ナムル 大葉 山葵

金粉が煌めく黒毛和牛の肉寿司に生雲丹を合わせたごほうび寿司は、口に入れた瞬間とろけるうまみがふわりと広がります。和牛のコクと雲丹の濃厚さが重なり合う、ぜいたくな味わいが印象的。

箸休めとして添えられたナムルも、さっぱりとした味わいで全体のバランスを整える名脇役となっています。



はけでしょうゆを塗る仕上げもこのコースの楽しみのひとつ。自分の手で仕上げる体験型メニューでより特別な一品に。目の前で完成させる楽しさに自然と気分も高まります。

お子様はもちろん、海外からのゲストにも喜ばれそうな演出で味わいだけでなく記憶にも残るひとときを演出してくれます。

【海鮮】金目鯛酒蒸し 絹豆腐 大黒占地

金目鯛の酒蒸しは、ふっくらとした身にやさしい出汁の味わい。絹豆腐や大黒占地とともに、ほっと一息つける一皿です。熱海に来たらぜひ味わいたい金目鯛をコースの中で楽しめるのも嬉しいポイント。

旅の高揚感を感じながらいただく一品は、焼肉会席の中にいながらもしっかりと“熱海らしさ”を感じさせてくれます。

【焼肉】米沢牛ロース 米沢牛赤身 黒毛和牛ヒレ(鹿児島産) 黒毛和牛焼しゃぶ(茨城産) 厚切り牛タン 伊豆山椎茸 白葱 甘長唐辛子 サンチュ キムチ

お待ちかねの主役がここで登場!米沢牛や黒毛和牛ヒレ、焼しゃぶ、厚切り牛タンなど、ぜいたくなラインアップは階段型に美しく盛り付けられ思わず目を奪われる華やかさ。

期待感も一気に高まります。部位ごとの違いを楽しめるのはもちろん、伊豆山椎茸や白葱などの野菜も充実。さらに甘長唐辛子やサンチュ、キムチと合わせて、自分好みにアレンジしながら味わえるのも魅力。



どの部位から焼こうか迷いつつ、筆者のりぴよはやはり好物のタンからスタート。富士山の火山石で焼き上げた厚切り牛タンは、外は香ばしく中はジューシー。

噛むたびにうまみがあふれ思わず笑みがこぼれる極上の焼き上がりです。

焼き台に使われているのは富士山の火山石。無数の気孔を持つ火山石は、熱を穏やかに蓄え均一に伝えるのが特徴。

やさしい火入れが、和牛の旨みと甘みを引き出し香りとジューシーさを逃さず仕上げてくれます。静岡が世界に誇る富士山の恵みが、おいしさの要となっていました。

追加でオーダーした白米に、焼きたてのお肉をのせてひと口。思わず頬がゆるむ王道のおいしさです。コースには白米は含まれていませんが筆者のりぴよ、ここは我慢できずにオーダー。やっぱりおいしいお肉には白米が一番!と、改めて実感するひとときでした。

半田素麺を使った胡麻担々麺は、まさに締めまで抜かりない大人の担々麺。コクがありながらも上品にまとまった味わいです。コースの締めにぴったりの一品。

ふと、残しておいた白米をここで合わせてもおいしそう…と、よぎり少しだけ後悔。そんな想像まで楽しくなる締めくくりでした。

【水菓子】アイスと果物

やっぱりスイーツは別腹。デザートには地元の丹那牛乳のアイスと今が旬いちごが提供されました。

ミルクのコクがありながらも後味はすっきり、さっぱりとした甘さでお見事!おなかも心も満たされました。

熱海で楽しむ、新しい焼肉のかたち

気軽にレストラン単体での利用はもちろん、ホテルならではのプランが充実しているのも魅力です。

日帰りでは、温泉と楽しむ”湯ったり和牛焼肉ランチ”や、4F｢庵スパ｣でのトリートメント付きプランも。最上階のインフィニティバスとあわせて非日常のひとときを満喫できます。

宿泊では、米沢牛の｢極み｣や神戸牛の｢至高｣など和牛焼肉会席を楽しめる夕朝食付きプランを用意。滞在そのものがごほうびになる内容です。

熱海といえば海の幸のイメージも強いですが、あえて“焼肉”という選択も新鮮。ホテル内で楽しめる焼肉専門店としてゆったりと熱海を満喫してほしいというホテルの想いも込められています。

観光の合間や特別な日のディナーに新しい熱海の楽しみ方として訪れてみてはいかがでしょうか。

【店舗詳細】

店舗名:和牛焼肉 舵 KAJI

所在地:静岡県熱海市東海岸町6-45 熱海パールスターホテル1F

電話:0557-48-6555(代表)

営業時間:ランチ 11:30～15:30(L.O.15:00)、ディナー 17:30～20:30(L.O.20:00)

交通:熱海駅より徒歩10分、タクシー5分、バス停｢お宮の松｣⽬の前

※詳しくは、熱海パールスターホテルのホームページやSNSをご確認ください。